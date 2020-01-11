Российский музыкант Юрий Абрамов за несколько месяцев до смерти отметился неоднозначной шуткой, которая в последствии стала пророческой

Бывший бэк-вокалист популярной российской группы «140 ударов в минуту» ушел из жизни 9 января. Ему было всего 47 лет.

Как выяснилось, незадолго до смерти исполнитель продемонстрировал любовь к черному юмору. Так, в сентябре на странице Абрамова в соцсетях появился пост с шуткой о морге.

«Где я?!) Вы в морге!) Гутен Морген!) Спешу в школу английского! Planet English School – Forever!», - написал музыкант.

Вероятно, он и представить не мог, что через несколько месяцев его словам суждено будет сбыться в уже совсем нешуточной манере.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что российский музыкант ушел из жизни при трагических обстоятельствах. О смерти Абрамова объявил создатель коллектива «140 ударов в минуту» Сергей Конев.

Он рассказал, что бывший участник коллектива скончался в реанимации после операции.

Позже журналистам в полиции сообщили, что известный музыкант Юрий Абрамов пошел в магазин, а на улице подскользнулся, упал и получил травму.

Его якобы 9 января доставили в реанимацию с переохлаждением, но после операции он скончался. Отмечалось, что до этого проблем со здоровьем у исполнителя не наблюдалось.

Как известно, Юрий Абрамов был бэк-вокалистом в группе «140 ударов в минуту» с 1999 по 2002 год, а коллектив стал популярным после композиции "Тополя". Другими хитами коллектива были песни «Ой-ой-ой», «Глупая девчонка» и «По глазам».

После ухода из группы в 2002 году Юрий Абрамов вёл активную жизнь. Занимался спортом, участвовал в рекламных кампаниях известных брендов, выступал, в том числе на вечеринках в качестве диджея под псевдонимом MC Ura Beat.

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