Популярная украинская исполнительница Мишель Андраде поразила идеальным телом в прозрачном платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, Андраде позирует в абсолютно прозрачном платье, выставив напоказ идеальное тело. Можно заметить, что белье девушка подобрала в цвет наряду. В комментариях к снимку поклонники звезды бросились восхищаться ее красотой.

«Красивая», «как можно быть красивой такой?», «Ух, какая зажигалочка», «невероятная просто», - пишут они.

Ранее мы сообщали, что подопечная украинского продюсера Потапа Мишель Андраде показала, как отжигает с двумя мужчинами.

Так, Андраде сначала танцует с мальчиками под песню «Макарена» в светлой кофте и синих штанах. Однако потом одежда превращается в откровенный черный наряд без штанов. При этом девушка эффектно исполняет танец под трек. В какой-то момент один из мужчин начинает шлепать ее по пикантному месту.

Сообщалось, что популярная украинская артистка и подопечная продюсера Потапа Мишель Андраде засветила сочные формы в откровенном наряде.

Так, девушка позирует в одном боди и курточке вместе со своей подругой в гримерке. При этом обе девушки выглядят счастливыми.

Однако украинцы не смогли прокомментировать наряд девушки или высказать свое мнение о наряде кумира. Певица разместила снимок в Stories.

Напомним, Мишель Андраде похвасталась роскошными формами в черном белье

А еще Politeka писала, что Полуголая Мишель Андраде засветила прелести

Также Politeka сообщала, что Мишель Андраде отбросила стыд и устроила развратные танцы прямо на полу