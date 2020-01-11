Настя Каменских похвасталась своей идеальной фигурой и рассказала о своем видении женственности

Популярная украинская певица наслаждается пляжным отдыхом со своим мужем Потапом. К радости фанатов, Настя не забывает делиться новыми кадрами своих жарких приключений на своей странице в Инстаграм.

Как сообщает Politeka, на этот раз звезда опубликовала фото с пляжа, на котором она позирует в неоново-зеленом купальнике. На снимке певица подняла руки вверх и соблазнительно приподняла ноги, подчеркнув узкую талию.

Сочное фото Каменских сопроводила большим постом, в котором рассказала о главном таланте женщин.

«Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью - это талант каждой женщины. Женская физиология, психика, энергетика, тело, внутренний мир, восприятие настроены именно на это. Женщина от природы обладает - необыкновенной пластичностью, удивительной восприимчивостью, способностью чувствовать. И каждая из нас должна развивать в себе этот талант», - написала певица.

Ее поклонники тут же принялись обсуждать этот пост и фото исполнительницы. Стоит отметить, что среди подписчиков Насти нашлись как согласные, так и не поддерживающие ее позицию.

«Как правильно сказано)) Настюшка ты умничка люблю тебя», «Красивая, слов нет! Все дал Бог, и красоту и талант!», «Мощный орех!», «Идеальная фигура, вы просто молодец!», «Эх Настя шикарная брюнетка!», «Чертовка хороша», «Настя что за приколы?) Где грудь», «что-то Настя всё похудеть не может», «У вас красивое тело, зачем столько фотошопа?», «Роскошная малышка», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Настя вместе со своим супругом – рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск в Мексику.

Для выхода в свет звезда выбрала короткое атласное черное платье с кружевом, дополнив вечерний образ небольшой сумочкой через плечо и оригинальными крупными серьгами-кольцами, украшенными камнями. Главной же изюминкой нового лука стала бархатная накидка-кардиган желтого цвета. Настя сделала также необычный макияж – она усыпала лицо золотым глиттером, подчеркнув тем самым цвет своих глаз.

Напомним, Каменских засветила похудевшую фигуру на отдыхе в Мексике.

Как сообщала Politeka, Каменских напугала видом во время отдыха: "Остановись! Одежда висит, вся синяя...".

Также Politeka писала, что Каменских устроила шальные танцы в новом имидже.