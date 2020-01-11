Тина Кароль сразила поклонников наповал одним взглядом на новом чувственном фото

Популярная украинская певица постоянно публикует на своей странице в Инстаграм кадры своих новых фотосессий. Как передает Politeka, вечером 11 января она поделилась одним из таких кадров.

Несмотря на то, что на фото видно только снятое вблизи лицо Кароль, кадр получился очень чувственным и даже, в какой-то мере, эротичным. Певица пристально смотрит в камеру своими выразительными глазами, буквально впиваясь взглядом в зрителя. Одна из ее рук закинута за голову, а вторую Кароль поднесла к губам, слегка прикусив один палец. Природную красоту певицы выгодно подчеркивает яркий макияж с акцентом на глаза.

Поклонников Тины Кароль новый снимок буквально свел с ума.

«Макияж безумно подходит», «Божеее какая красивая», «Какой же взгляд! Самая красивая», «Женщина вамп», «В душу смотришь», «Тина сейчас всех наставников мужского пола загипнотезирует своими фотками, в итоге выиграет в этом сезоне Голоса», «Эти глаза сводят с ума», «Дикая львица», «Ты меня приворожила», «Красотка с глубокой и чувственной душой», «Такие голубые глазки только у нашей крошечки Тины», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Тина Кароль представила новые кадры, удивив неожиданно сменой имиджа. На странице звезды в социальной сети Инстаграм появился пикантные кадры, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе.

В этот раз певица показала в разделе Инстаграм кадр, на котором позирует в чувственном и нежном образе. Одним из стильных видео, дополненных рекламой скоро выхода нового сезона шоу "Голос", артистка поделилась также 11 января, выставив напоказ ее яркий макияж, с акцентом на алые губы, а также само тело в пикатной позе.

Кароль решила соблазнительно позировать, выставив напоказ немного пикантных частей тела, но лишь частично, оставив фанатов млеть от одного вида. В таком наряде - золотистом полупрозрачном платье с глубоким декольте, Тина решила сняться играя за пианино специально для анонса песенного шоу.

Напомним, Кароль сразила видом прелестей в платье из золота.

Как сообщала Politeka, Кароль в пышном белом платье поразила нежным видом.

Также Politeka писала, что фигуристая Кароль сразила украинцев наповал новым необычным образом.