Гимнастка, участница "Танці з зірками 2019" Анна Ризатдинова показала, как занимается спортом

Звезда обнародовала несколько фотографий со своих занятий на странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

Красотка застыла в нескольких позах йоги, даже встав на голову и переплетая стройные ножки.

Фигура участницы шоу очень привлекательна: подтянутый живот, упругие ягодицы и накаченные ноги - в этом образе идеально все.

Тело смотрится идеальнее в спортивном черном наряде - обтягивающих топе и шортах. Завершили образ гимнастки стильные аксессуары.

"Так началось мое воскресное утро 🧘🏻 А вы любите начинать свой день со спорта ?)", - написала Анна.

Почти за час пост звезды собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"У нас с утра и до вечера одна художественная гимнастика🤸‍♀️🥳🤣 дочка занимается и даже сидя на шпагат может читать букварик 🤣", "Сначала зарядка,потом овсянка!☺", "Начинаю свой день с йоги. Это глубже, это не спорт)", "Также только со спорта начинаю утро🙏🙏🙏🤩💗💗💗😘😘", "Анечка, а кто вас фотографирует в такую рань и выходной день?))", "Молодчинка", "Йога - отличное начало утра и залог продуктивного дня ❤️", " (я и спорт это две разные вещи) шучу (занимаюсь но не такими методами как ты) 😂😂😂", "Класс ❣️❣️", - написали пользователи сети.

Напомним, на "Танці з зірками 2019" победила пара актрисы Ксении Мишиной и хореографа Евгения Кота.

Однако член жюри Влад Яма был уверен, что достойны первого места были Анна Ризатдинова со своим партнером, так как у них была хорошая техника, в отличие от выигравших.

После этого Анну Ризатдинову назвали любимицей Влада Ямы.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова продемонстрировала шикарное тело и подтянутый пресс. Позировала Анна в коротком леопардовом топе и облегающих лосинах.

"Пора входить в режим 🥱 и скидывать Оливье ...💣 Кстати я каждый свой день начинаю со взвешивания 🤨 Уже видимо привычка после спорта . После конкретной цифры на весах , мне легче понимать в каком объёме я могу есть в течении дня", - сообщила гимнастка под постом.

Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" раздвинула ноги в пикантной позе: "Даже Волочкова позавидует"

А еще Politeka писала, что любимица Ямы засветила свою гордость в пикантной позе: "Подожгла всех"

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