Мисс Украина 2018 показала откровенные кадры с отдыха

На отменной фигуре модели-красавицы "растрепанное" платьице смотрелось превосходно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram манекенщицы.

Так на новых опубликованных известной украинкой кадрах, она красуется в ночном клубе и, похоже, неплохо провела время. Артистка расслаблена, немного потанцевала на камеру, примечательно, что ее специфическое, но очень эффектное платье не предусматривает, видимо, наличие белья под ним.

Танцуя, звезда сети сверкнула грудью, кто-то в комментариях даже пошутил на этот счет:

"Нет бра - нет броблем"

На другом своем снимке - также с отдыха, Леонила показалась уже на пляже в соответсвующем наряде. На этом снимке, в отличии от предыдущего ее опубликованного кадра, видно лицо молодой красавицы.

Так как Леонила Гузь еще молода - кстати будет вспомнить и о том, что дочь известной супермодели Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, начала встречаться с парнем, который не нравится ее родителям.

Известно, что начинающая модель 18-летняя Кайя закрутила роман с комиком Питом Дэвидсоном, который старше ее на восемь лет.

Напомним, новая Мисс Украина ответила на нападки из-за пластики: признание поражает.

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