Актрисы предстали со всеми изъянами

Голливудских звезд с помощью специального приложения показали без макияжа

В последнее время на просторах интернета можно встретить массу приложений, которая способна менять внешность, пишет Рoliteka.net.

Так, благодаря одной из программ удалось выяснить, как голливудские звезды выглядят без макияжа.

В частности, в список попали Анджелина Джоли, Виктория Бэкхем, Николь Кидман и Бритни Спирс.

Приложение показало истинные лица звезд. В частности, Бритни Спирс не выглядит свежо и молодо, как казалось, а Викторию Бэкхем практически невозможно узнать без ярких глаз.

Анджелина Джоли и Николь Кидман несмотря на возраст выглядят шикарно. Предлагаем, посмотреть фото названных и других звезд:

Напомним, Анджелина Джоли прогулялась вместе с дочерью по улице в Лос-Анджелесе.

Обе выгуливали своих больших псов и выглядели очень счастливо. Они веселились, пытаясь удержать резвых собак.

Для прогулки Джоли выбрала белую, похожую на шелковую, блузу, а также черные пальто и брюки. Завершали образ звезды балетки телесного цвета и крупные очки.

Ранее мы писали, что звездная пара Дэвид и Виктория Бэкхем крестили своих младших детей.

Важное событие состоялось в Великобритании, неподалеку от их родового имения в городе Котсуолд.

Крестными родителями 14-летнего Круза и 8-летней Харпер стали актриса Ева Лонгория и певец Марк Энтони.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман снялась для обложки известного журнала Tatler в образах из новой коллекции Dior и Giorgio Armani.

Фотографом выступил гений из Нью-Йорка Джек Вотерлот. Кроме того, Кидман также решила рассказать, какие ощущения и переживания сопровождали ее при воспитании детей с промежутком в почти 20 лет.

Напомним также, что американская певица Бритни Спирс заявила в соцсети, что готова к весне, откровенным фото в купальнике.

Так, она продемонстировала подтянувшуюся фигуру и плоский живот, а также засветила свои интимные татуировки.

«Не могу дождаться весну!», – многозначительно подписала она снимок.

Поп-звезда готовится к выходу на сцену в новом шоу и поддерживает хорошую физическую форму.

Напомним, Бритни Спирс наконец показала свое тело без фотошопа, фанаты поражены.

Как сообщала Politeka, легенда Голливуда решилась на смелую фотосессию, сеть в ауте: «Меняется…»

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