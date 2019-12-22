Звездная пара Дэвид и Виктория Бэкхем крестили своих младших детей

Как сообщает Politeka, первые снимки роскошного крещения выложила на своей странице в Инстаграм Виктория Бэкхем.

Отмечается, что важное событие состоялось в Великобритании, неподалеку от их родового имения в городе Котсуолд.

Крестными родителями 14-летнего Круза и 8-летней Харпер стали актриса Ева Лонгория и певец Марк Энтони.

"Какая честь быть крестной мамой самого милого девочки в мире! Люблю тебя", – написала Ева Лонгория на своей странице в Инстаграм.

Ранее сообщалось, Дэвида Бекхэма заметили на стадионе, целующим 7-летнюю девочку. Впрочем, оказалось, что футболист просто сводил свою дочь Харпер на женский футбол, которая, как и ее три старших брата очень любит этот вид спорта. Папа с дочкой посетили матч чемпионата мира по футболу среди женщин между сборными Англии и Норвегии.

Фотографы, просто не отрываясь, снимали Дэвида и Харпер. Было видно, что дочь и отец получают настоящее удовольствие от совместного времяпрепровождения. Девочка отчаянно болела за англичанок, делилась с папой любимыми конфетами.

А когда стало ясно, что сборная Англия одержала победу над Норвегией со счетом 3:0, Дэвид не удержался и поцеловал дочь в губы.

Тем временем, 45-летняя супруга известного английского футболиста Дэвида Бэкхема — дизайнер Виктория Бекхэм стала украшением журнала Vogue Germany. Роскошная звезда предстанет перед поклонниками в полуобнаженном виде. Женщина прикрыла груди лишь пиджаком в клетку.

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