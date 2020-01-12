Леся Никитюк продемонстрировала подтянутую фигуру на фото в совсем не скромном купальнике

Как сообщает Politeka, судя по последним постам в Инстаграм, популярная украинская ведущая сейчас находится в Киеве, однако очень мечтает об отпуске. Леся запостила целую серию фотографий из своих предыдущих путешествий в жаркие края.

Не исключением стало и новое фото в Инстаграм знаменитости. На нем Никитюк позирует на борту яхты в соблазнительном белом купальнике с пикантной шнуровкой по бокам. Судя по всему, на фото ведущая по-настоящему счастлива: она зажмурила глаза, а легкий ветерок развевает ее волосы.

В своем посте Леся поинтересовалась у подписчиков, где они проводят новогодние каникулы или куда хотели бы поехать.

В комментариях к посту фанаты ведущей рассуждают о путешествиях и обсуждают ее фото.

«Какая вы красивая», «Вы, Леся Ивановна, выглядите просто потрясающе», «А вы с Олей Поляковой часом ногами не мерились? У кого длиннее?», «Идеальные линии», «Прекрасная женщина», «Вид супер). Глаз не отвести», «Ноги круче чем у Поляковой)», «Леся, Полякова уже нервно курит в сторонке», «Совсем худышка стала», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями.

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе.

В разделе Сторис артистка показала, как отдыхала вечером. Примечательно, что ресторан Леся посетила одна. В своих роликах артистка отметила подруг, написав, что скучает по ним.

В видео также можно заметить, что звезда показала себя в самых разных ракурсах, не стесняясь показать себя в каком-то не правильном или просто естественном виде.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде: "Я всем сочувствую...".

Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане: "Скучаю по...".