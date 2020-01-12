Дочь скандального политика Михаила Добкина, Алла, обратилась к своим подписчикам Инстаграм

Красотка позировала на мягком диване с большой спинкой, пишет Рoliteka.net. Девушка выбрала черное платье с длинными рукавами, колготки и массивные ботинки. Образ дочери Добкина завершили различные аксессуары.

Волосы Алла закинула назад и погладила их рукой на одном фото, а на втором - дерзки смотрела в камеру. Выглядела она по-настоящему стильно и великолепно.

В посте Алла будто поиздевалась над украинцами, поинтересовавшись, у кого болит голова после новогодних праздников, а также спросила, нужно ли проводить новый марафон трезвости.

"Как ваши выходные?😊 у кого голова болит после гулянок?😂 ⠀ Погода конечно не зимняя, но настроение от этого все равно волшебное😋 уже все возвращаются и начинается рабочий процесс🤞🏼 ⠀ Я хотела с вами обсудить, мы делаем ещё АнтиАлко марафон? 😁😃 кто-то из желающих есть? Жду ваши ответы и предложения по датам💋", - написала Алла.

За 40 минут пост красавицы собрал почти 600 лайков и много комментариев.

"Надо сделать марафон АнтиЖир😂", "Я - За!💪 С начала года не пью", "И я за))) пора б уже 😜", "Конечно есть , милая👋😂🥂когда пойдём на обед?😎", "Красотулька", "болит", - написали пользователи сети.

Напомним, дочь Добкина предстала в красивом блестящем платье.

Алла подчеркнула формы глубоким декольте, а благодяря длинному вырезу на юбке платья можно было рассмотреть стройные ножки девушки.

Дочь Добкина опубликовала видео, на котором блистала на сцене.

Публика подпевала девушке и танцевала под композицию.

"Свадьбы, банкеты..дорого 😂😂", - с иронией написала Алла Добкина в посте Инстаграм.

Ранее мы писали, что на одном из кадров Алла прижалась к щеке отца своей щекой, а на другом нежно его поцеловала.

Алла предстала в черном пиджаке, с распущенными волосами и минимумом косметики. Михаил Маркович на обоих кадрах держит руку возле подбородка и смотрит прямо в объектив.

В его взгляде читается улыбка и гордость за дочь. В подписи к фото девушка тегнула отца.

Напомним, едва одетая Алла Добкина заставила скандального папу переживать: неожиданное фото

Как сообщала Politeka, пышногрудая дочь Добкина показала своего маленького сердцееда, личные фото: «одно лицо»