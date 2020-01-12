Дочь скандального политика Михаила Добкина, Алла, обратилась к своим подписчикам Инстаграм
Красотка позировала на мягком диване с большой спинкой, пишет Рoliteka.net. Девушка выбрала черное платье с длинными рукавами, колготки и массивные ботинки. Образ дочери Добкина завершили различные аксессуары.
Волосы Алла закинула назад и погладила их рукой на одном фото, а на втором - дерзки смотрела в камеру. Выглядела она по-настоящему стильно и великолепно.
В посте Алла будто поиздевалась над украинцами, поинтересовавшись, у кого болит голова после новогодних праздников, а также спросила, нужно ли проводить новый марафон трезвости.
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"Как ваши выходные?😊 у кого голова болит после гулянок?😂 ⠀ Погода конечно не зимняя, но настроение от этого все равно волшебное😋 уже все возвращаются и начинается рабочий процесс🤞🏼 ⠀ Я хотела с вами обсудить, мы делаем ещё АнтиАлко марафон? 😁😃 кто-то из желающих есть? Жду ваши ответы и предложения по датам💋", - написала Алла.
За 40 минут пост красавицы собрал почти 600 лайков и много комментариев.
"Надо сделать марафон АнтиЖир😂", "Я - За!💪 С начала года не пью", "И я за))) пора б уже 😜", "Конечно есть , милая👋😂🥂когда пойдём на обед?😎", "Красотулька", "болит", - написали пользователи сети.
Напомним, дочь Добкина предстала в красивом блестящем платье.
Алла подчеркнула формы глубоким декольте, а благодяря длинному вырезу на юбке платья можно было рассмотреть стройные ножки девушки.
Дочь Добкина опубликовала видео, на котором блистала на сцене.
Публика подпевала девушке и танцевала под композицию.
"Свадьбы, банкеты..дорого 😂😂", - с иронией написала Алла Добкина в посте Инстаграм.
Ранее мы писали, что на одном из кадров Алла прижалась к щеке отца своей щекой, а на другом нежно его поцеловала.
Алла предстала в черном пиджаке, с распущенными волосами и минимумом косметики. Михаил Маркович на обоих кадрах держит руку возле подбородка и смотрит прямо в объектив.
В его взгляде читается улыбка и гордость за дочь. В подписи к фото девушка тегнула отца.
Напомним, едва одетая Алла Добкина заставила скандального папу переживать: неожиданное фото
Как сообщала Politeka, пышногрудая дочь Добкина показала своего маленького сердцееда, личные фото: «одно лицо»