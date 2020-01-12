Настя Каменских похвасталась своей идеальной фигурой в ярком купальнике лимонного цвета, засветив подкаченные ягодицы

Популярная украинская певица наслаждается пляжным отдыхом в Мексике со своим мужем Алексеем Потапенко. К радости поклонников, Настя не забывает делиться новыми кадрами в купальнике с романтического отпуска с рэпером. Об этом пишет Рoliteka.net со ссылкой на официальную страницу певицы в соцсети Инстаграм.

На фото Каменских продемонстрировала загорелое тело, повернувшись к объективу боком. Так, она не только похвасталась плоским животом, но и спортивной попой. Более того, лицо украинской селебрити полностью без макияжа, но она все равно остается чарующе-соблазнительной и в своем горячем репертуаре.

На руке певицы можно рассмотреть переводное тату в виде золотого узора.

Потап не сдержался и также прокомментировал фото смайликов в виде огонька.

Многие поклонники в комментариях не забыли написать комплименты по поводу внешности любимой артистки, но также нашлись и недоброжелатели, которые отметили, что прелести Каменских «поздувались».

«Чет все поздувалось», «да там все в огнях🤣👌👍», «а то! все пучком👌», « Вот это тело!!!❤️❤️ Огонь», «Настя, ты самая лучшая, ты мой кумир с детства», «Или ракурс или жопка подсдулась.», «Королева», «Красотка😍😍😍😍😍😍😍😍😍», «Ууу маларка», «Очаровательная девочка», «Моя бубочка», «мне б так без целюлита в 30)», «Попа 👍👍👍 грудь маленькая.», «Какой загар», «У вас очень красивая фигура! Прошу заметьте!», «Красивая», «Настя, ты шикарна», «Красотка», «Ваууу 🔥🔥🔥 глаз не оторвать 😍😍😍», «Ты чорная», «Такая красивая 👑😍», «Сочная булочка 😍», «Где попа, как у Ким?», – пишут в сети.

Напомним, ранее Настя уже показывала снимки в этом купальнике. Тогда она подняла руки вверх и соблазнительно приподняла ноги, подчеркнув узкую талию.

Напомним, Каменских засветила похудевшую фигуру на отдыхе в Мексике.

Как сообщала Politeka, Каменских напугала видом во время отдыха: "Остановись! Одежда висит, вся синяя...".

Также Politeka писала, что Каменских устроила шальные танцы в новом имидже.