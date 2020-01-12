Известная певица Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло", показала совместную фотографию с мужем Дантесом, где они отдыхают в Доминикане, но что-то пошло не так

Дорофеева позирует в купальнике и рубашке. Но трусики оказались довольно маленькими и можно рассмотреть частично "пирожок" певицы, как заметили фанаты звезды. Рядом стоит Дантес в черных шортах или плавках с голым торсом. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку мужа Дорофеевой.

Фанаты начали активно обсуждать пикантную часть Нади:

"Надюх. Кое что видно", "ну прям топово", "Горячий пост", "Дантес, куда ты так всё смотришь?", "здесь стало слишком жарко", "Крем пай", "Пирожок видно".

Ранее мы сообщали, что Надя Дорофеева неожиданно заговорила о беременности в забавном видео с Владимиром Дантесом.

Звездная пара с небольшим опозданием решила отправиться на отдых. Пока супруги еще не успели добраться до пункта назначения, но решили держать своих поклонников в курсе происходящего.

На кадрах Дорофеева увлеченно ест, и вдруг внезапно заявляет: «Я чувствую, что я беременна». Осознав, что она только что сказала, певица тут же рассмеялась.

Дантес отреагировал на признание жены с присущим ему юмором. Он догадался, что сказанная в шутку фраза обязательно вызовет ажиотаж в сети.

Сообщалось, что Дорофеева потеряла стыд и устроила «игрища» с девочками.

Популярная украинская певица и солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала аппетитные формы в облегающем наряде.

Так, на опубликованных кадрах Дорофеева с двумя девушками устраивают горячий танец под музыку, демонстрируя аппетитные формы. Уточним, что на Дорофеевой красуются облегающие штаны и топ.

Напомним, Дорофеева примеряла полицейскую одежду ради взрывного фото

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