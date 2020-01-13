42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова удивила поклонников, когда подошла близко к лесному дикому зверю

Как передает Politeka.net, Чехова поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежими кадрами, на которых предстала в заснеженном лесу. Звезда кормила оленей и особенно сблизилась с одним из них: даже не побоялась наклониться к нему лицом и сделать попытку поцеловать, сложив губы "уточкой". Так, Анфиса щеголяла в подмосковном лесу в меховой шапке синего цвета, комбинезоне темного цвета с оригинальным принтом - силуэтами белых птиц и в черном дутом пальто.

"Оленям удивительно идёт зима. И мне тоже, как вы считаете? А наша вылазка в сказку закончена. Детские дни рождения - это, конечно, стресс для мам🤦🏻‍♀️ И я не знаю, где #инстамамочки берут время и силы на написание длинных осознанных текстов для постов?🤨 Наверное, запирают детей в звуконепроницаемом чулане и закидываются бокальчиком винца для вдохновения🙄 Мы тут все пришли к выводу, что активное материнство и активное блогерство - не совместимы!", - подписала кадры Чехова.

Комментирующие выказали неоднозначное мнение. Одних несказанно умилили фото с животным, другие отметили, что поклонники ожидают от нее более пикантных фото, нежели из "мира дикой природы".

"Анфиса. Ты просто супер, но если посмотреть на лайки к твоим фото, можно сделать вывод, что твоих подписчиков мало интересуют олени!"

"Какая Вы на этих фотках хорошенькая..."

"Обоземой,какие все милые❤️"

"Анфиса, Ваши фото невозможно пропустить! Ни одна не оставит равнодушной! Лично мне без разницы,что на Вас надето. А Ваша улыбка и смех очень заразительны. Оставайтесь всегда такой открытой и искренней! ❤️❤️❤️"

"Боже какой милый олень😍"

"У них такой нежный носик😊🤗🍎"

Ранее мы сообщали, в конце 2019 года Анфиса Чехова отдыхала в Омане. Красавица не удержалась, чтобы не устроить фотосессию с верблюдом. На кадрах, она нежно обняла животное и даже прижала его огромную голову к своей груди.

"Смело!) Мне было очень страшно даже просто подойти к верблюду🙈"; "Анфиса, меня тоже так обними...)))", - писали ей фанаты.

Напомним, Анфиса Чехова затянула аппетитные формы в откровенный наряд