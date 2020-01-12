42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова впечатлила поклонников фото с отдыха во Франции и своими стихами

Как пишет Politeka.net, в своем микроблоге в инстаграме телеведущая Анфиса Чехова опубликовала свежие снимки из горнолыжного курорта Шамони во Франции.

Пышногрудая красавица с бокалом игристого в руке сфотографировалась напротив заснеженных гор в меховой шапке-ушанке, свитере орехового цвета и светлых штанах. Обула они ботинки коричневого цвета.

В комментарии под фото она решила похвастаться своим стихотворением:

«Ты знаешь, мне теперь плевать

На пересуды, мнения и слухи!

Случится то, чего не миновать.

Всем не заклеишь рот и не завяжешь руки.

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Ты веришь, мне теперь легко

Быть для кого-то старой, страшной, глупой...

Когда себя не ценишь высоко,

Других стремишься рассмотреть под лупой.

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Ты видишь, я не чувствую вины,

За то, что на других я не похожа.

Я ни любви не жажду, ни войны.

Спокойствие мне впрыснули под кожу.

Ты слышишь этот шепот за спиной:

«Не так одета, и не с тем связалась!»?

Любовь не делит на Хороший и Плохой,

В цвета унылые окрашивает Зависть!».

Так, в комментариях поклонники Чеховой отметили, что стих очень хороший.

«Идеальное стихотворение.», «Прекрасное стихотворение!», «Супер», «Хорошие стихи 👍💞», «Супер,круто🔥🔥🔥», «Браво!🔥👍🏻», «И стих хороший, и Анфиса шикарна! ❤️», «Настолько реальное, чёткое и дающее задуматься , а ведь это так и есть, вся правда и мне показать на мнения других, какая есть, такая есть😘», «Анфиса, роскошна 👍и стихи правильные))) ❄️», «Анфиса, как всегда великолепно написано ❤️🌹🌹🌹», «Анфиса, вы приятная женщина.», «И стихи и штанишки супер 👍👍👠👠👠🎄🎄🎄», – написали под фото фолловеры Анфисы.

Напомним, Анфиса Чехова сняла все и потрясла роскошным телом на балконе.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Чехова расстегнула молнию и вывалила свои прелести.

Также Politeka писала, что Анфиса Чехова изуродовала лицо фильтрами, красавицу не узнать.