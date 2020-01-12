42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова впечатлила поклонников фото с отдыха во Франции и своими стихами
Как пишет Politeka.net, в своем микроблоге в инстаграме телеведущая Анфиса Чехова опубликовала свежие снимки из горнолыжного курорта Шамони во Франции.
Пышногрудая красавица с бокалом игристого в руке сфотографировалась напротив заснеженных гор в меховой шапке-ушанке, свитере орехового цвета и светлых штанах. Обула они ботинки коричневого цвета.
В комментарии под фото она решила похвастаться своим стихотворением:
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«Ты знаешь, мне теперь плевать
На пересуды, мнения и слухи!
Случится то, чего не миновать.
Всем не заклеишь рот и не завяжешь руки.
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Ты веришь, мне теперь легко
Быть для кого-то старой, страшной, глупой...
Когда себя не ценишь высоко,
Других стремишься рассмотреть под лупой.
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Ты видишь, я не чувствую вины,
За то, что на других я не похожа.
Я ни любви не жажду, ни войны.
Спокойствие мне впрыснули под кожу.
Ты слышишь этот шепот за спиной:
«Не так одета, и не с тем связалась!»?
Любовь не делит на Хороший и Плохой,
В цвета унылые окрашивает Зависть!».
Так, в комментариях поклонники Чеховой отметили, что стих очень хороший.
«Идеальное стихотворение.», «Прекрасное стихотворение!», «Супер», «Хорошие стихи 👍💞», «Супер,круто🔥🔥🔥», «Браво!🔥👍🏻», «И стих хороший, и Анфиса шикарна! ❤️», «Настолько реальное, чёткое и дающее задуматься , а ведь это так и есть, вся правда и мне показать на мнения других, какая есть, такая есть😘», «Анфиса, роскошна 👍и стихи правильные))) ❄️», «Анфиса, как всегда великолепно написано ❤️🌹🌹🌹», «Анфиса, вы приятная женщина.», «И стихи и штанишки супер 👍👍👠👠👠🎄🎄🎄», – написали под фото фолловеры Анфисы.
Напомним, Анфиса Чехова сняла все и потрясла роскошным телом на балконе.
Как сообщала Politeka, пышногрудая Чехова расстегнула молнию и вывалила свои прелести.
Также Politeka писала, что Анфиса Чехова изуродовала лицо фильтрами, красавицу не узнать.