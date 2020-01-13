Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram
Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.
Джоли, Кидман, Спирс и других звезд показали без макияжа: "невозможно узнать"
Жена Кошевого из Квартала 95 разделась и показала, чем покорила звездного мужа: личные кадры
Погода готовит новый удар, утро и ночь будут беспощадными: точный прогноз
Беда настигла скандальную Волочкову на море, новое видео поражает: "Страшно смотреть"
Отметим, несколько дней назад балерина отправилась на отдых за границу, о чем активно сообщает в своем Инстаграм-профиле. При этом Волочкова не стесняется также хвастаться необычными видео оттуда.
Так, в этот раз Волочкова похвасталась шикарным местом, где сейчас остановилась на отдыхе, вызвав довольно неоднозначнкю реакцию среди пользователей Инстаграм. Все из-за ее провокационного наряда. Волочкова сфотографировалась стоя в компании давних знакомых, а также позируя в платье из блесток и в традиционной для нее манере посветила пикантными частями тела.
«Замечательные мои друзья Юля и Олег. @phuket.yulia @oleg.sukhin.phuket Прекрасный вечер мы провели в отеле, который мне очень дорог и трогателен, потом расскажу чем! Я отдыхала в нем 12 лет назад!... Он со свадьбой связан😉», – написала под снимком Анастасия. Пользователи Инстаграм не остались в стороне, написав множество комментариев.
Отметим, звезда наконец-то обрела долгожданное женское счастье: в ее жизни появился мужчина, которого она пока тщательно скрывает от общественности.
Вчера Волочкова удивила снимком с возлюбленным – таинственным незнакомцем, лицо которого упорно скрывается от окружающих. То ли бойфренд балерины слишком известен, тол и Настя не хочет сглазить свое долгожданное счастье — так или иначе сведений о ее кавалере ничтожно мало.
«На этом фото наши теней я разглядела множество интересных деталей, которые показались мне интересными.😊 В этих песчаных волнушках я увидела интересных чудиков и зверюшек😊 А ножки мои по-прежнему длиннее, чем у моего мужчины😉 #анастасияволочкова #волочкова», – пишет Настя.
Напомним, скандальная Волочкова схватилась за топор
А еще Politeka писала, что развратная Волочкова в откровенном платье превзошла саму себя
Также Politeka сообщала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной