Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.

Не так давно Настя вместе со своим супругом – рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск в Мексику. По этому поводу пара представила множество кадров и даже удивила поклонников Инстаграм новой подборкой фото и видео.

На фото Каменских продемонстрировала загорелое тело, повернувшись к объективу боком. Так, она не только похвасталась плоским животом, но и спортивной фигурой после похудения в целом. Более того, Каменских распустила волосы и позировала без макияжа.

«Эмоции, чувства, ощущения, забота, нежность, любовь, интуиция, поддержка, женственность, умение наслаждаться жизнью - это талант каждой женщины 👩🏻‍🦱 Женская физиология, психика, энергетика, тело, внутренний мир, восприятие настроены именно на это 🙏🏻 Женщина от природы обладает - необыкновенной пластичностью, удивительной восприимчивостью, способностью чувствовать♥️

И каждая из нас должна развивать в себе этот талант. Талант чувствовать мир и окружающих🥰 Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы — наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию😘», – пишет Каменских под постом, вызвав бурную реакцию у поклонников.

До этого для нового выхода в свет звезда выбрала короткое атласное черное платье с кружевом, дополнив вечерний образ небольшой сумочкой через плечо и оригинальными крупными серьгами-кольцами, украшенными камнями. Главной же изюминкой нового лука стала бархатная накидка-кардиган желтого цвета.

Настя сделала также необычный макияж – она усыпала лицо золотым глиттером, подчеркнув тем самым цвет своих глаз. Поклонники, как и ожидалось, не остались в стороне и написали множество комментариев.

Напомним, Каменских показала, как на самом деле провела Новый год

А еще Politeka писала, что Каменских в соблазнительном наряде поздравила украинцев

Также Politeka сообщала, что Каменских сотворила с Потапом невероятное