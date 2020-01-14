Украинская телеведущая и невеста бывшего вице премьера Павла Розенко, Елена-Кристина Лебедь, показала, как отдыхает

Девушка разместила в своем Инстаграм новое фото с геолокацией "Куба", Politeka.net. На снимке игривая и веселая Елена-Кристина позировала в красном платье с длинными рукавами.

Телеведущая находилась почти по колено в воде. Приподняв наряд, Лебедь засветила лишнее - упругую ягодицу.

Яркий летний образ завершили крупные очки.

«О боги!!! Без трусов!!!🙉🙉🙉» - прям жду комментов, от тех, кто не в курсе, что такое плавки-бикини🤪🤪🤪

А вообще- доброе солнечное утро☀️☀️☀️☺️💝", - написала невеста Розенко.

За час публикация теледивы собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"Кристина заякорилась одной ногой 😍 в море! Приятного отдыха 👌😎", "Очень сильно худая, тебя надо к моей бабушке в деревню, чтобы она тебя откромила💚", "Да ладно, а как же коменты "Кристина, вам надо потолстеть"))):", "Доброе утро как раз начинается без трусов", "О Боги!!! Без трусов!!!🙈🙈🙈😘😘😘❤️", "Хорошего дня и настроения. Но главное - в трусах! 😄", "🤣🤣 Кристина я от Вас балдею 🤣🤣🤣", "Как водичка 😄?", "Красивое фото🔥 🔥🔥 такая солнечная😘", "фоточка, а на ней красоточка 😍💜💜", "Афигенская🖤", "Какая солнечная леди 😍😍😍❤️❤️❤️", "Жир это лишние проблемы со здоровьем. Человек улыбается, счастлив ЧЁ ещё то надо????? 😊😊😊", "Вы прекрасна,ножки супер", "Красный цвет очень к лицу, а по трусиков, пожалуй, если бы не написали, я бы и не обратила внимание 😊🙂", - написали пользователи сети.

Напомним, Елена-Кристина Лебедь опубликовала яркие фото с отпуска со своим возлюбленным, а также написала о своих впечатлениях о Кубе.

«Ох, эта жизнерадостная цветущая Куба!! Конечно, без аренды авто мы бы не увидели и половины. Конечно, там нет сервиса и даже влажные салфетки - проблема! нет в продаже!", - написала она.

Ранее мы писали, что 29-летняя Елена-Кристина Лебедь вместе со своим 49-летним возлюбленным вместе ходят на пляж, кушают и делятся романтическими снимками с совместного отпуска.

Напомним, невеста Розенко засветила лишнее в костюме для ролевых игр, пикантное фото: «Ни капли стыда».

Как сообщала Politeka, Лебедь ошарашила интимным фото с Розенко: «прямо посреди улицы…».

Также Politeka писала о том, что невеста Розенко показала, как развлекается в машине: «высунула язык и…».