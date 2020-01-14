Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос рассказала, что отдыхает в Дубае

Певица опубликовала новый снимок в своем Инстаграм, на котором позировала с семьей, пишет Рoliteka.net. Артистка была с сыном от предыдущего брака и с недавно рожденной дочерью в коляске.

Семья находилась на пляже. Звезда выбрала длинное платье с глубоким декольте, ветровку и шлепанцы. Сын выбрал спортивную кофту и шорты. Санта прижала ребенка к груди, любуясь морем.

"По идее, тут должны были быть мои секси фото в купальнике, но нет 😂 Зато тут много любви и тепла✨ Неидеальная мама с двумя нереальными детьми ❤️", - написала Димопулос.

За 16 часов пост Санты собрал почти 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Какие выыыы❤️", "Мама ты самая лучшая у тебя самое доброе сердце😘", "Это самое красивое фото", "Пару лет назад в кондитерском обратила внимание на мега-интеллигентного и воспитанного мальчика. Только потом узнала, что это ваш сын 🤷‍♀️ Так что вы явно супер-мама ❤️", "Почему вы думаете, что людям нужно ваше секси фото в купальнике? Этого достаточно уже повсюду ... настоящая мама, с детьми, не с супер идеальными формами, куда более - супер идеальнее и секси, чем какие-то там ... секси дамы .... 😏", "И с идеальным фото) ", "Вы прекрасны втроём", "Все прекрасно,и формы идеальные !!😍", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос впервые за долгое время опубликовала фото с мужем и недавно рожденной дочерью.

Певица предстала на снимке с супругом, бизнесменом Александром Кучеренко в новогодней локации.

Санта на руках держала дочь, лицо которой закрыла розовым сердечком. Рядом с четой также сидела маленькая собачка.

Ранее мы писали, что Санта Димопулос пленила сердца многих украинцев, пусть и непродолжительное, но участие в ВИА Гра принесло свои плоды – артистка в стране очень популярна, она ведет свой микро-блог, а недавно модель – снова стала мамой.

На «летнем» опубликованном артисткой фото частично видна ее грудь – в стильном темном в белый горох купальнике и рубахе артистка выглядела неповторимо.

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