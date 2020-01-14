Гимнастка и финалистка шоу "Танці з зірками 2019", Анна Ризатдинова, позировала в интересной локации
Звезда предстала в двольно скромном образе, но кроме природной красоты Анны, фото с ней притянуло внимание роскошным видом из окна, пишет Рoliteka.net.
Так, Ризатдинова сидела, по всей видимости, на диване. На ней были белый топ, пиджак, джинсы и ботинки. Девушка улыбалась, глядя в камеру и выставив руки вперед. На пальце и запястье звезды можно рассмотреть красивые украшения.
Позади гимнастки было большое окно, из которого видны крыши других зданий.
В посте знаменитость написала притчу о змее и мужчине, который спас ее из огня. Несмотря на то, что змея укусила своего спасителя, он все равно помог ей.
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«Натура рептилий — кусать, но это не должно менять мою натуру — помогать». Не меняйте своей сущности только потому, что кто-то ранил вас. Не теряйте своего доброго сердца, но научитесь принимать меры предосторожности… 🤝", - написала девушка.
За два часа пост Анны собрал более 4000 лайков и много комментариев.
"Классс🔥Аня, Вы- вдохновение!!!❤️", "сложно иногда 😔", "Спасибо за такие нужные слова, ой как не хочется что бы сердце превращалось в камень🙄❤️", "Вид шикарный из окна!)))", " 👍очень интересное высказывание", "красотка)", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова показала, как занимается спортом.
Красотка застыла в нескольких позах йоги, даже встав на голову и переплетая стройные ножки.
Фигура участницы шоу очень привлекательна: подтянутый живот, упругие ягодицы и накаченные ноги - в этом образе идеально все.
Тело смотрится идеальнее в спортивном черном наряде - обтягивающих топе и шортах. Завершили образ гимнастки стильные аксессуары.
Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова показала в камеру свой подарок.
Гимнастка позировала в черном мини-платье, которое подчеркнуло ее красивую фигуру. Волнистые локоны и неброский макияж дополнили образ красотки.
Находилась Анна в руках с подарком у новогодней елки.
"#різдвянаісторіязтіноюкароль 😇", - подписала пост Ризатдинова.
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