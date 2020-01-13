Популярная певица Тина Кароль представила новые кадры, на которых предстала в чувственном и смелом образе

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

В этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появились пикантные кадры, на которых артистка решила показать себя в новом стиле, сообщает Politeka.

Так, в этот раз Тина позировала в черном боди и с изящно уложенными волосами. На новом опубликованном кадре артистка позировала лежа на полу и демонстрировала фигуру в тонком боди.

Она красовалась в закрытом черном боди с высокой посадкой, но все самое «важное» - обольстительные бедра артистки, плечи и даже частично грудь – фанаты успели рассмотреть.

«Самааяяяяя лучшая», «Очень красиво❤️❤️❤️», «Нереально красивая😻😻😻😻», «ОГО!!🔥», «Ахренееть, Тинааа🔥😍😍😍», «после такой фотки сложно будет смотреть тебе сегодня в глаза😂😍 ахеренная!!!!))))», «Very sexi 🔥🔥🔥», «Господи какая ти офегенная и красивая♥️♥️», «Бог - это женщина. Тина тому доказательство. ❤️❤», – пишут пользователи.

Ранее также стало известно, что Тина запускает линию собственных духов.

«Поп-дива Тина Кароль выпускает парфюм своего имени. Аромат получил название Tina by Tina Karol. Созданные из любимых парфумерных нот певицы, духи Тины Кароль - это нежный цветочный аромат.

На стартовой ноте доносится яблоко и свежий мандарин, на смену приходит нота сердца весенний ландыш, а после раскрывается тональность чайной розы. Финал составлен из восточных нот во главе с пачули, мускуса и витивера. », – сказано на странице Тины.

При этом сама звезда отмечает, что хотела создать тот аромат, который бы нравился самим девушкам, а девушки «одетые» в этот парфюм нравились бы своим вторым половинкам.

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