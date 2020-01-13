Певица рассказала о том, что считает идеальным

Украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников фото в купальнике

Красотка находится на отдыхе и регулярно балует фанатов новыми фотографиями, пишет Рoliteka.net.

Злата предстала в полосатом купальнике красно-белого цвета. Волосы Огневич будто мокрые от купания.

Девушка сделала селфи, стоя на песке и вставив себе в рот белый цветок.

Как оказалось, растение - это франжипани, которое популярно в буддистских и индуистских обрядах.

По словам звезды, цветки используют для плетения венков, ожерелья и ритуальных букетов, ими украшают статуи и храмы. Звезда рассказала, что плюмерия считается символом бессмертия.

Также, по традиции девушки показывают с помощью растения совй статус.

"Если цветок за правым ухом — девушка незамужем, если за левым — перед вами замужняя женщина👸🏻🔮 . А я уже давно влюблена в эти райские цветы и их аромат... Они- идеальны ♥️🙏🏽", - написала Злата.

За три часа пост артистки собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Они красивые очень 🤗", "Красота Богини милой,-

Это нежные цветы! Восхищают твоё сердце, Как волшебные мечты!!! 😊", "Ух девица красотой то мила👍", "Красивые цветы!!!!", "Это нереально", "А если девушка засунула цветок в рот?)", "Злата какая красота!😍😊😊😊😊", "Ты сама , как цветочек 😍!", "Принимаю его так же! 🌺👍😘💪", "Злата, где отдыхаете?) в Тайланде?", "Очень красиво😍😍😍😍😍", "И у нас они растут, аромат просто нереальный❤️", "Я за Вас очень рада что Вы в таком замечательном, райском месте мира отдыхаете! 💓 Вы красавица! 👏🔥😍", "Какая красота! ❤️👏🌹", "Какой волшебный цветочек Злата 😍", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Злата Огневич опубликовала несколько пикантных фотографий.

Красотка предстала в соблазнительных образах: в нижнем белье. Боди телесного цвета с черными кружевними вставками идеально подчеркнуло изгибы певицы, а белый лифчик с трусиками - выглядели великолепно на стройном теле.

Напомним, артистка сделала селфи, задев краюшек моря. На фото звезда позирует без макияжа. Глубкое декольте позволяет увидеть часть упругих грудей звезды.

Напомним, Злата Огневич сделала откровенное признание: «Проснулась с синяками и…».

Также сообщалось, что Злата Огневич полностью разделась ради пикантного видео: «мокрая и горячая»

Еще Politeka писала, что Злата Огневич кардинально изменила внешность: "Вообще не узнать!"