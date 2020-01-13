Украинская певица Залата Огневич опубликовала несколько пикантных фотографий

Красотка предстала в соблазнительных образах: в нижнем белье. Боди телесного цвета с черными кружевними вставками идеально подчеркнуло изгибы певицы, а белый лифчик с трусиками - выглядели великолепно на стройном теле.

Злата позировала с цветами, закрывала глаза или смотрела в объектив камеры и улыбалась. Кроме того, девушка принимала пикантные позы, давая насладиться своей красивой фигурой. Сердце аж бешено колотится от такого очарования.

В посте Злата рассказала, что в любом деле важна страсть. Огневич призналась, что пережила глубокую депрессиию и пыталась "уйти домой, на Небо...". Однако она пришла в себя и ей "захотелось увидеть бескрайнее солнце". Это оказалось для артистки большим толчком.

"Я словно проснулась от болезненного сна, осознав, как же сильно я люблю ЖИЗНЬ 😍 И тогда я решила, что хочу быть лучшей версией себя🙏🏽)) Именно это и стало главным девизом, моей мотивацией!", - написала звезда.

Также артистка рассказала, что за каждую небольшую победу нужно себя хвалить. И добавила - сегодня у нее день рождения.

За час пост Златы собрал более 2500 лайков и много комментариев.

" ..... это точно! Себя не похвалишь ходишь как оплеванный", "Вы невероятно красивы Злат)", "Так нежно! Красотка", "БОГИНЯ! С Днём Рождения!Будь всегда такой жизнерадостной и оптимистичной!Храни Господь тебя и твоих родных и близких людей!!!❤️❤️❤️", "Ну это шикос )))", "С днём рождения!!! Вы очень красивая и талантливая😊 Удачи во всем❤️", "Очень романтично,красиво,нежно!!!!С днём рождения!!!Будьте счастливы во всём и больше никаких депрессий!У Вас волшебный голос!!!👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "С Днём Рождения, Злата!!!🎂🎉☺️ Всего самого лучшего вам!!! Вы очень красивая!!!", "Златочка Вы Божественно красивы🌺🌺🌺", "С днём Р🤩ждения! Пусть ключ к успеху всегда будет в Ваших руках...💝👏❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Злата Огневич показала, как проводит время на пляже.

Артистка сделала селфи, задев краюшек моря. На фото звезда позирует без макияжа. Глубкое декольте позволяет увидеть часть упругих грудей звезды.

Напомним, Злата Огневич сделала откровенное признание: «Проснулась с синяками и…».

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