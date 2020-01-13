Модель и инстадива Алена Омович, известная как украинская Кардашьян благодаря своим безупречным формам, привыкла творить безумства в соцсети

Как передает Politeka.net, на этот раз девушка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором предстала в ослепительном платье белого цвета. Оно тесно обтянуло главную гордость Алены, ее упругую грудь. Красавица позирует, присев на корточки так, что ее и без того короткое платье задралось еще больше. Еще б чуть-чуть и было бы уже совсем неприлично.

На фото Алена выглядит со слегка растрепанным видом, ухватившись одной рукой за стену.

"Мои любимые кашемировые платья 😍 Мы в @lior_boutique сделали для вас две длинны и два цвета💔 Черный и Белый🤤 Ткань настолько приятная, что я в нем сплю 😮", - подписала фото модель.

За грацию и хищный взгляд девушку сравнили с "анакондой" в комментариях. Некотрые также отметили, что чрезмерной пластикой и уколами красоты Алена делает себе только хуже.

"Анаконда 🐍"

"А что торчит внизу ? Не пойму )"

"С такой грудью трудно спать )) а платье помогает получается ))"

"Хороша только рот почему то всегда открытый,наверное гайморит"

"Ну чуть чуть бы ножки раздвинула!"

"Когда я подписался была просто нереальная девушка, что вы все с собой делаете, с каждым днем все хуже, остановитесь пока это не стало ужасом"

Ранее мы сообщали, Омович покорила сеть откровенным нарядом. Артистка примерила сразу несколько образов, однако больше всего поклонникам понравилось платье серебристого цвета. Модель надела его на голое тело, без нижнего белья. Она покрутилась перед объекивом, давая шанс полностью "изучить" малейшие детали. Сквозь разрезы по бокам Омович нескромно светит сочной грудью, а от разреза на спине невозможно отвести взгляд.

"Знаешь, когда на тебе одежда, то ты выглядишь интереснее", - написали ей в комментариях.

Напомним, украинская королева красоты вляпалась в скандал из-за России, замешан путинский чиновник: всплыли подробности