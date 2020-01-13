Известная украинская актриса Инна Белоконь, которая играет роль мамы Верки Сердючки, поделилась зимним снимком

На фото Инна позирует крупным планом в шапке и куртке. Также наа фото наложены зимние эффекты. Можно увидеть листики и снежинки, а также маленькие шарики из снега. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фотография была опубликована в сторис Инстаграма. Поэтому фанаты не смогли никак прокомментировать публикацию или поставить лайки.

Ранее мы сообщали, что мама Верки Сердючки поразила изменениями во внешности.

На снимке Инна пародирует прическу одной из американских певиц. На первой фотографии предстала темнокожая артистка с высокой прической, а на второй - Инна Белоконь с тоненьким хвостиком, который поднят вверх.

"ВОТ ТАК", - подписала Белоконь.

За 13 часов пост "мамы Сердючки" собрал более 700 лайков и много комментариев.

"Блин...класс!🤣🤣🤣", "Супер! Инна, с Новым Годом! Чтобы все сбылось! Все мечты и желания. Привет Андрею!", "Хвост трубой", "с новым годом дорогая. смеются над собой только самые сильные", "Мама шутит. Мама умеет шутить 🤣", "С Новым годом!🎉🎉🎉Счастья и процветания вам и вашей семье, Инна Викторовна!🎁🎄❄🎊❤", "Инночка👍👍👏👏🎉💕💕😍🔥любим", - написали пользователи.

Сообщалось, что мама Верки Сердючки ошеломила внешностью в обычной жизни.

Так, мама Верки Сердючки часто делится со своими подписчиками яркими кадрами не только с концертов и выступлений, но и с повседневной жизни.

Стоит сказать, что девушка выложила сразу коллаж с нескольких снимках, на которых она позирует на разных локациях. На первом фото Инна позирует среди высокой живой изгороди из растений. Она одета во все черное, а рукой придерживает красный чемодан. На остальных двух фото она уже показывает своим поклонникам необычное дерево. При этом девушка в шуточно форме и подписала такой снимок.

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