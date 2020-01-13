Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе, пишет Politeka.

Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением. В этот раз счастливая Леся похвасталась новым образом.

Так, недавно знаменитость похвасталась в разделе Стори образом, сделанным специально для съемок шоу "Кто против блондинок". Никитюк примерила пикантный серебряный комбинезон, который, по ее словам, сшила себе сама. Так, артистка засветила не только похудевшую фигуру.

Стоит отметить, что Леся довольно часто выкладывает пикантные фото свои и своих коллег по разным шоу.

Также ранее Леся запостила целую серию фотографий из своих предыдущих путешествий в жаркие края.

Не исключением стало и новое фото в Инстаграм знаменитости. На нем Никитюк позирует на борту яхты в соблазнительном белом купальнике с пикантной шнуровкой по бокам. Судя по всему, на фото ведущая по-настоящему счастлива: она зажмурила глаза, а легкий ветерок развевает ее волосы.

В своем посте Леся поинтересовалась у подписчиков, где они проводят новогодние каникулы или куда хотели бы поехать.

В комментариях к посту фанаты ведущей рассуждают о путешествиях и обсуждают ее фото.

«Какая вы красивая», «Вы, Леся Ивановна, выглядите просто потрясающе», «А вы с Олей Поляковой часом ногами не мерились? У кого длиннее?», «Идеальные линии», «Прекрасная женщина», «Вид супер). Глаз не отвести», «Ноги круче чем у Поляковой)», «Леся, Полякова уже нервно курит в сторонке», «Совсем худышка стала», - пишут люди.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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