Известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", поделилась фото с отдыха

На снимке Слава позирует в объятиях Артема Иванова, солиста группы "Инь Ян". Каминская, видно, очень довольная, показалась в легком платье на фоне пальм и пляжных зонтов. Артем выбрал для фото футболку и шорты. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Тот самый красавчик из группы «Инь-Ян».

Моя большая любовь и мой голос в период самых грустных и трепетных моментов в жизни.

именно Артём знает, когда мне стало «Хорошо», а когда – «Время» прощаться. а про наш дуэт уже ходят легенды))).

Честное слово, вот, кажется, простая истина, но часто мы её забываем: окружайте себя правильными людьми. это очень важно для души и сердца", - написала Каминская под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Хорошего смотритесь вместе", "Че он такой замеченный", "Счастья Вам,Славочка! Побольше «Хорошо»", "Вечно у него голова не мыта", "Щёчки наела", "Создайте группу "Не Янь" ))".

Ранее мы сообщали, что украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников.

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео.

А в этот раз похвасталась не менее милым кадром с детками, но уже на самом отдыхе. Дети выглядели очень счастливыми, греясь под лучами солнца. Примечательно, что сын Славы позировал не с сестрой Лаурой, а со своей подругой.

«Вот бывают в жизни совпадения 🥰 Знакомитесь) это Лиза ❤️ подруга Леонарда ❤️ ( любимая подруга ) и мы летели одним самолетом и оказались в одном отеле 🥰🤔 Совпадение? Не думаю ❤️ @annas9964 😘 Счастью нет предела 😘😘😘😘😘», – написала Слава под постом.

Напомним, Слава из «НеАнгелов» показала все свои прелести в сногсшибательной позе

А еще Politeka писала, что Каминская показала фигуру после отдыха на Бали

Также Politeka сообщала, что Каминская рассказала, зачем на самом деле отправилась на Бали



