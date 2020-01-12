Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская впечатлила откровенным фото

Как сообщает Politeka.net, Слава Каминская отправилась вместе с детьми в теплые края, но с такой мамочкой, как Слава - не соскучишься.

Так на новом опубликованном кадре известная исполнительница позирует в буквальном смысле слова вверх ногами. На звезде сети и сцены открытый раздельный купальник, а также легкая накидка по типу туники - Слава стоит на руках у стены, при этом ее "халатик" упал ей на голову.

По словам Славы, кто-то из ее малышей посоветовал ей качать попу, так как она у нее "большая".

Поклонников Славы снимок очень позабавил - они пишут, что певица "веселая мамочка", "красавица" и прочие комплименты в адрес рыженькой из "НеАнгелов".

Ранее певица решила насмешить своих поклонников надписью к снимку и подписала свое пляжное фото знаменитым хэштегом в Instagram.

"Сказочноебали, и штора пригодилась", - подписала Слава Каминская свой снимок.

Многие пользователи сети восприняли ее шутку на ура, другие комментаторы восхитились внешностью Славы Каминской.

"Богиня", "не могу 😂😂😂", "Сказочное Бали", "Класс! Люблю это ощущение, когда у нас холодно, а ты кайфуешь )", "Это просто 5)))) я тоже всегда так его называю 😂 Счастливого Рождества на красивом пляже 🔥", "Это просто 5)))) я тоже всегда так его называю 😂 Счастливого Рождества на красивом пляже 🔥", "Лучше не пиши такой хештег, с первого раза не так прочитала😂💖".

Также ранее сообщалось, что известная украинская певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", поделилась коротким роликом, где она без одежды.

На кадрах Слава позирует только в одном полотенце, которое замотала голову после приема ванной. Каминская отметила, что добралась на "Сказочное Бали". Певица показала себя до груди и благодаря этому ничего не видно.

Напомним, мужчина Славы Каминской «исказил» пациентку, сложно поверить в такое перевоплощение.

Как сообщала Politeka, Слава Каминская кардинально изменила имидж.

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