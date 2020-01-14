Голливудская актриса Николь Кидман попала в объектив фотографов, когда отдыхала на пляже со своим мужем Китом Урбаном

Обычно папарацци удается подловить голливудских звезд в не очень выгодном свете. На пляж артисты выходят без макияжа, да и недостатки фигуры тут заметны лучше. Но Николь Кидман это правило не касается. Она старается выглядеть идеально везде.

Так, на пляже она появилась в идеальном ретро-купальнике нежного голубого цвета. Аккуратные рюши на лифе визуально увеличили грудь артистки, а плавки с высокой посадкой сделали ее стройнее. Правда, Кидман и сама по себе выглядит сногсшибательно в свои 52 года. Звезда держит себя в отличной форме – всегда стройная и подтянутая.

Пользователи сети оставили множество комплиментов звезде: «Молодец Николь, держит себя в хорошей форме», «Ноги просто супер. Многие женщины в ее возрасте не могут позволить себе выйти в купальнике». Правда, нашлись и те, кто раскритиковал артистку: «С ее наращенными волосами и количеством филлеров в лице опасно заходить в воду», «Тело, конечно, в порядке, а с лицом что?», "Размер трусов впечатляет".

Кстати, обычно Николь Кидман не проводит много времени на открытом солнце. Все дело в ее светлой коже, склонной к солнечным ожогам. Обычно артистка всегда прячется под зонтиком. По ее мнению, именно эта привычка позволяет ей сохранять кожу в хорошем состоянии. Также Кидман всегда использует солнцезащитные кремы с высоким уровнем защиты.

Конечно, не обходится кожа актрисы и без «волшебных» инъекций. Сначала Кидман отрицала, что делает уколы. Но позже, когда скрывать очевидные вещи стало невозможно, звезда призналась, что избавляется от морщин при помощи инъекций.

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