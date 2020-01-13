Голлівудських зірок за допомогою спеціального додатка показали без макіяжу
Останнім часом на просторах інтернету можна зустріти масу додатків, яка здатна міняти зовнішність, пише Рoliteka.net.
Так, завдяки одній з програм вдалося з'ясувати, як голлівудські зірки виглядають без макіяжу.
Зокрема, в список попали Анджеліна Джолі, Вікторія Бекхем, Ніколь Кідман і Брітні Спірс.
Додаток показав справжні обличчя зірок. Зокрема, Брітні Спірс не виглядає свіжо і молодо, як здавалося, а Вікторію Бекхем практично неможливо впізнати без яскравих очей.
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Анджеліна Джолі і Ніколь Кідман незважаючи на вік виглядають шикарно. Пропонуємо переглянути фото названих та інших зірок:
Нагадаємо, Анджеліна Джолі прогулялася разом з донькою по вулиці в Лос-Анджелесі.
Обидві вигулювали своїх великих псів і виглядали дуже щасливо. Вони веселилися, намагаючись утримати жвавих собак.
Для прогулянки Джолі вибрала білу, схожу на шовкову, блузу, а також чорні пальто й штани. Завершували образ зірки балетки тілесного кольору і великі окуляри.
Раніше ми писали, що зоряна пара Девід і Вікторія Бекхем хрестили своїх молодших дітей.
Важлива подія відбулася у Великобританії, неподалік від їх родового маєтку в місті Котсуолд.
Хрещеними батьками 14-річного Круза і 8-річної Харпер стали актриса Єва Лонгорія і співак Марк Ентоні.
Раніше повідомлялося, що Ніколь Кидман знялася для обкладинки відомого журналу Tatler в образах з нової колекції Dior і Giorgio Armani.
Фотографом виступив геній з Нью-Йорка Джек Вотерлот. Крім того, Кідман також вирішила розповісти, які відчуття і переживання супроводжували її при вихованні дітей з проміжком в майже 20 років.
Нагадаємо також, що американська співачка Брітні Спірс заявила в соцмережі, що готова до весни, відвертим фото в купальнику.
Так, вона продемонстіровала підтягнуту фігуру і плоский живіт, а також засвітила свої інтимні татуювання.
«Не можу дочекатися весну!», – багатозначно вона підписала знімок.
Поп-зірка готується до виходу на сцену у новому шоу і підтримує хорошу фізичну форму.
Нагадаємо, Брітні Спірс нарешті показала своє тіло без фотошопу, фанати вражені.
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