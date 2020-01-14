Украинский телеведущий и звезда последнего сезона шоу «Танці з зірками» Владимир Остапчук загремел в больницу

На снимке звезда позирует в больничной одноразовой одежде и шапочке для волос, пишет Рoliteka.net.

Он сделал фото стоя в зеркале, отвернувшись в сторону лицом. Он засветил свое бледное лицо и уставший вид. На фоне видно больничную палату с прикроватной тумбой и кроватью с белым постельным бельем. Скорей всего, Вова Остапчук сейчас проходит обследование в частной клинике Киева.

«Поздравляйте, мальчик. И это только вторая неделя нового года!», – пошутил он в своей манере под фото.

В комментариях фолловеры Остапчука начали допытываться, что же произошло, и почему он оказался в больнице. Некоторые даже повелись на шутку и поздравили телеведущего с рождением сына.

«Судя по отсутствию штанов рожал сам», – отметила Алла Костромичева в соцсети.

«Сам себе пуповину перерезал 😳», – ответил Владимир на это.

«Может родила жена Тимура Мирошнеченко, ведь у них сын должен родится, а Вова просто так одел это..? Ну посмотрим», «Поздравляю, пусть растёт здоровенький 💖💖💖👍», «А шо такое?», «Простите.. Но чтоо?», «Поздравляю, папулька», «Поздравляю», «Также интересует», «Вова, ты что в Тайланде??😂», «Так а сколько миллионов нынче дают за сей эксклюзив? ( Раньше за мужские роды вроде миллион давали)😂😂😂», «Красивые ножки», «Мама, я принцесса», «Шок! скандал! Остапчук снова мальчик», «У вас будут красивые дети», «Осложнения после болезни в Куршавеле?», «Искренне поздравления 👏 Пусть ростет сильным и не болеет 🙌», – пишут в соцсети инстаграм.

Напомним, что ранее Владимир Остапчук провокационное фото в своем Инстаграм. На снимке звезда позирует с голым торсом и улыбается в камеру. Владимир лежит на кровати и признается, что спал днем.

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