Жена известного украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, опубликовала фото с отдыха
Красавица предстала в белом пляжном наряде с ярким принтом, пишет Рoliteka.net. Ветер развеял волосы супруги артиста, а также приоткрыл ее спинку.
Заметен ровный загар на теле жены певца.
Стройные ножки и точеная фигурка, а также пляж с голубой водой - в этом фото прекрасно все.
"Остановись мгновенье,Ты прекрасно♥️🦀☀️", - написала Ирина.
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За семь часов пост супруги Монатика собрал почти 4000 лайков и много комментариев.
"красота", "Ира ты королева красоты❤️🌺🌹", "Такая сильно красивая💜", "И никуда не уходи!!!👍🤗🤗🤗", "Неповторимая😍", "О боже@irinamonatik ,вы такая красивая,❤️❤️❤️❤️😍", "Красотка ❤️", "Люблю ❤️", "Такая шоколадная 🥥🍫🍫🍫", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что сейчас артист вместе с семьей проводят время на курорте.
Пара часто делится снимками с отдыха со своими подписчиками в Инстаграм.
На одном из новых кадров Ирина позирует в коротком, свободном пляжном платье. Ее голову и глаза прикрыла от солнца шляпка.
Красавица продемонстрировала стройные ножки и улыбнулась.
Напомним, перед Новым годом Ирина сделала селфи в зеркало. Девушка позировала в пиджаке, из-под которого виднелось обнаженное тело. Образ супруга певца дополнила модной крупной цепью на шее.
Красотка закинула волнистые волосы набок и пристально посмотрела в зеркало. Макияж Ирины - с акцентом на глаза.
"Прекрасный 2019! Спасибо тебе за все 🙏🏽♥️❤️♥️♥️", - написала супруга артиста.
Ранее сообщалось, что 33-летний украинский певец и танцор Дмитрий Монатик со своей командой не по-детски взбудоражил на съемках новогоднего "Квартала".
Кадрами с выступления поделилась в своем микроблоге в Инстаграм жена Монатика, Ирина, а также снимки выложили на официальной странице певца в соцсети. Монатик предстал в симпатичном образе: узких темных штанах, белом пиджаке и черной шляпе. Не отстали от него и участники подтанцовки: девушки в сексапильных бело-красных нарядах и парни в костюмах и масках "Зорро".
Напомним, роскошная жена Монатика похвасталась формами в черном наряде: "Боже, какая ты..."
Как сообщала Politeka, жена Монатика покорила образом в экстремальном мини: "Я тоже хочу..."
Также Politeka писала о том, что жена Монатика сверкнула роскошными формами, не удержался даже муж: "Все тает!"