Жена известного украинского певца Димы Монатика (MONATIK), Ирина, опубликовала фото с отдыха

Красавица предстала в белом пляжном наряде с ярким принтом, пишет Рoliteka.net. Ветер развеял волосы супруги артиста, а также приоткрыл ее спинку.

Заметен ровный загар на теле жены певца.

Стройные ножки и точеная фигурка, а также пляж с голубой водой - в этом фото прекрасно все.

"Остановись мгновенье,Ты прекрасно♥️🦀☀️", - написала Ирина.

За семь часов пост супруги Монатика собрал почти 4000 лайков и много комментариев.

"красота", "Ира ты королева красоты❤️🌺🌹", "Такая сильно красивая💜", "И никуда не уходи!!!👍🤗🤗🤗", "Неповторимая😍", "О боже@irinamonatik ,вы такая красивая,❤️❤️❤️❤️😍", "Красотка ❤️", "Люблю ❤️", "Такая шоколадная 🥥🍫🍫🍫", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что сейчас артист вместе с семьей проводят время на курорте.

Пара часто делится снимками с отдыха со своими подписчиками в Инстаграм.

На одном из новых кадров Ирина позирует в коротком, свободном пляжном платье. Ее голову и глаза прикрыла от солнца шляпка.

Красавица продемонстрировала стройные ножки и улыбнулась.

Напомним, перед Новым годом Ирина сделала селфи в зеркало. Девушка позировала в пиджаке, из-под которого виднелось обнаженное тело. Образ супруга певца дополнила модной крупной цепью на шее.

Красотка закинула волнистые волосы набок и пристально посмотрела в зеркало. Макияж Ирины - с акцентом на глаза.

"Прекрасный 2019! Спасибо тебе за все 🙏🏽♥️❤️♥️♥️", - написала супруга артиста.

Ранее сообщалось, что 33-летний украинский певец и танцор Дмитрий Монатик со своей командой не по-детски взбудоражил на съемках новогоднего "Квартала".

Кадрами с выступления поделилась в своем микроблоге в Инстаграм жена Монатика, Ирина, а также снимки выложили на официальной странице певца в соцсети. Монатик предстал в симпатичном образе: узких темных штанах, белом пиджаке и черной шляпе. Не отстали от него и участники подтанцовки: девушки в сексапильных бело-красных нарядах и парни в костюмах и масках "Зорро".

Напомним, роскошная жена Монатика похвасталась формами в черном наряде: "Боже, какая ты..."

Как сообщала Politeka, жена Монатика покорила образом в экстремальном мини: "Я тоже хочу..."

Также Politeka писала о том, что жена Монатика сверкнула роскошными формами, не удержался даже муж: "Все тает!"