Муж скандальной ведущей Ксении Собчак Константин Богомолов опубликовал фото с именин актрисы Ренаты Литвиновой.

Как пишет Politeka.net, фотографии были опубликованы после того, как артистка попала в аварию. На фото видно, что Литвинова чувствует себя хорошо. Видимых повреждений у актрисы нет, она сидит за столом в окружении гостей, празднует свой день рождения, улыбается.

Некоторые читатели Богомолова не поняли, сделано фото до аварии, или уже после.

«Так её же машина сбила», «Это после этого ужина ее машина сбила? Она в порядке?», - завалили вопросами Богомолова в комментариях.

Также пользователи соцсетей, обсуждая ДТП с участием Литвиной удивляются: "Не верится, что такое вообще могло случиться с такой прекрасной женщиной".

Правда, более наблюдательные пользователи сети поспешили заверить, что фотографии сделаны уже после аварии. И Литвинова чувствует себя хорошо.

«После, после, с замазанными коленками сидит )))».

Напомним, что Литвинова попала в ДТП прямо в день своего рождения. Она прогуливалась по центру Москвы. Именно там на нее совершили наезд. В результате аварии актриса получила травмы руки и ноги. После инцидента Литвинова поспешила успокоить фанатов, заявив, что с ней все хорошо.

Кстати, Ксения Собчак на своей странице в социальных сетях опубликовала более яркую фотографию с дня рождения подруги. В сторис, которое ведущая выложила у себя на странице, видно синяки на ногах актрисы.

Отметим, что пользователи сети обратили внимание на тот факт, что Богомолов запостил сразу несколько снимков с праздника. Читатели посчитали, что благодаря Ксении Собчак у него стал более яркий досуг.

«С новой Богомоловой у самого Богомолова наконец-то закипела жизнь и есть что выложить на показ. Выглядит при этом чужеродным элементом. Но гордится страшно новыми горизонтами», - написали режиссеру в комментариях.

Ранее сообщалось, что Литвинова после ДТП пришла на праздник в мини-платье и показала лишнее.

Как сообщала Politeka, в ДТП с Литвиновой неожиданный поворот, последний пост актрисы поражает.

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