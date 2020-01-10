Російська телеведуча й політик Ксенія Собчак на своїй сторінці Instagram поділилася своїм проблемним відпочинком у Куршавелі

Як розповіла Собчак, перший раз вона приїхала в Куршавель на відпочинок у 1998 році. Тоді вона відпочивала в досить дешевому готелі зі своєю сестрою і компанією сноубордистів. Саме вони, за словами ведучої, навчили її кататися.

Ведуча зазначила, що з тих пір вона щороку їздить відпочивати в гори. Завдяки своїй заможності вона об'їздила купу туристичних місць, але Куршавель для неї - найкраще місце на Землі. Собчак наголосила, що повернувшись сюди, відчуває себе абсолютно щасливою. На думку ведучої, багато, за час, поки вона не відвідувала це місце, змінилося. Тепер тут майже не залишилося олігархів і чиновників - всього кілька чоловік. Зате стало багато бізнесменів з Нефтеуганська і Сургуту.

Правда, знайшовся у відпочинку ведучої і значний мінус, який Собчак назвала не інакше як прокляттям. За словами жінки, в Куршавелі її постійно атакує грип, який вона зустрічала тільки там. Він забирає щонайменше два дні відпочинку, які турист проводить з розладом шлунка. Ведуча пожартувала, що маркетологам Куршавеля потрібно давати рекламу, яка обіцяє крім прекрасного катання детокс.

«Мінус тут тільки один: містичний срачний грип, який живе тільки тут і забирає стабільно два дня катання, але і пару кг. Ваще вважаю що маркетинг Куршавеля повинен будуватися з огляду на це прокляття: «катання + детокс», - написала Ксенія.

Зазначимо, що 38-річна Собчак відпочиває у французьких Альпах зі своєю родиною - сином Платоном, чоловіком Костянтином Богомоловим і його дочкою від Дар'ї Мороз. Крім цього, світську левицю на відпочинку супроводжує її мати і друзі. Цікаво, що діти пари вже встигли освоїтися і навчилися кататися. Собчак розповіла, що Платон став на лижі на третій день відпочинку. І навіть навчився сам гальмувати. А Богомолов, в свою чергу, похвалився успіхами доньки Ганни, яка також стала на лижі.

Нагадаємо, що раніше Собчак влаштувала чоловіку прочуханку через симпатичну інструкторшу.

Раніше Politeka писала, що Собчак опублікувала зворушливе відео з маленьким сином Платоном.

Також, режисер Костянтин Богомолов нещодавно зворушив мережу словами про розставання з Собчак.