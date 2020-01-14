39-летняя российская певица Анна Семенович похвасталась забавами в бассейне на тропическом курорте

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в бассейне, сидящей верхом на надувном огромном "крабе" красного цвета. На Ане черный купальник, выгодно подчеркивающий ее пышные формы. Красавица без тени смущения "светит" прелестями на камеру. Более того на одном из кадров, Семенович изобразила дикую страсть, что заставило ее поклонников млеть от возбуждения. На другом фото певица искренне улыбается, не скрывая своего счастья.

"Краба поймала, кто за пивком?😂😜............Какая фотка вам больше нра? 1.или 2.👇🏼я так и не определилась 😎 #мойотпуск #счасьтеесть #красиваядевушка #путешествие #рай❤", - подписала снимки Семенович.

Комментирующие кинулись обсуждать кадры, выбирая между первым и вторым, а некоторые уже были готовы "кинуться и за пивом". Как признались фанаты-мужчины, им больше нравится фото, где много страсти. Девушки же чаще всего выбирали фото с улыбкой. Аню засыпали комплиментами, называя ее "настоящей".

"Обе приятные, а вторая выглядит более страстной я так считаю с мужской точки зрения 👍👌🌹🌹🌹🌹🌹"

"И первая и вторая! Вы просто лучик солнца! 😍👍"

"Обе фотографии прекрасные! Но на первой Вы желаете пива, а на второй прекрасного, мускулистого компаньона, пиво попить!!! 😃👏🔥"

"Живая, клевая, настоящая Вы!!!!😍"

"1🔥улыбашка👍"

Ранее мы сообщали, Семенович на отдыхе на Сейшелах призналась, что хочет отдохнуть от косметики. Звезда поделилась кадрами с пляжа. Она позировала в пустынной местности в отдалении от камеры. На что многие с сарказмом отметили, что "ненакрашенная" артистка распугала людей.

"Не крашусь, не причесываюсь , просто загораю 👍🏼 #отдых #кайф #море #солнце #пляж", - подписала снимки звезда.

Напомним, эффектная Семенович сверкнула сочными ножками: "Это же надо так похудеть!"