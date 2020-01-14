Мисс Украина 2019 похвасталась фигурой, которой позавидуют многие, в соцсети

Мисс Украина 2019 Маргарита Паша недавно вернулась с отдыха на Бали и привезла с собой много красивых фото на пляже в бикини. Несколько таких она показала только сейчас. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на личную страницу Маргариты Паши в соцсети Instagram.

"Живите сегодня, действуйте, мечтайте... Любая ошибка - это бесценный опыт, который делает Вас только сильнее, мудрее... Ваша жизнь в ваших руках.", - философски подметила она в Stories в соцсети.

Так, на новых кадрах, Паша позирует на пляже, повернувшись лицом к морской пене. Она запустила руки в волосы, запрокинув голову. На фото хорошо видно подкаченное и просушенное тело знаменистости, а также ровный загар.

На другом фото мисс Украина позирует уже чуть сильнее повернувшись задом к камере, что дает возможность рассмотреть ее главную гордость.

На фото Маргарита Паша одета лишь в черное классическое бикини на веревочках и солнцезащитные черные очки.

Напомним, что после празднования Нового года Маргарита отправилась отдыхать на Бали. Ранее Маргарита показала в Stories свежий снимок в новом купальнике.

Гимнастка сидит на камне, приподняв ноги на носочки, и опустив руки. Она смотрит вниз, на свои ноги, и улыбается.

На ней лишь бикини красного цвета и солнцезащитные очки.

Фото получилось очень атмосферным, ведь она сидит на живописном пляже: голубая морская вода, синее небо, скалы.

Паша восхитила идеальным телом своих поклонников со всего мира, ведь на снимке невозмозможно заметить ни одного изъяна в фигуре украинской красавицы.

Напомним, что победительница конкурса "Мисс Бельгия 2020" споткнулась на сцене и потеряла бюстгальтер во время прямого эфира. 23-летняя Селин Ван Уйтсел выходила для получения титула "Мисс Бельгия", а церемония проходила в прямом эфире. Спускаясь по лестнице, она споткнулась и упала. В этот момент бюстгальтер без бретелек слетел и упал под ноги.

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