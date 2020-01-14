Артист Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой возвращался с женой Ксенией с отпуска и немного поюморил на камеру

Звездный комик решил устроить "разбор полетов" своей жене на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Ксении.

Ксения Кошевая показывала на видео из так называемых сториз, как они с Евгением под покровом ночи идут куда-то с чемоданами - артист везет багаж, а Ксения - его снимает, при этом громко хохоча:

"...Куда ты меня првезла вообще? Обещала отпуск, без пересадок...." , - шутил артист на камеру. Кроме того, Евгений Кошевой отметил, что "...в прорубь нырнет на Крещение".

При всей этой мини-сценке из личных архивов пары Ксения осталась за кадром, Евгений же красовался на видео в шортах, футболке и кроссовках.

Ранее Ксения также в сториз милая дама опубликовала пару фото, где она нежится в теплом море. На одном из фото в фокусе потрясающий, вероятно, закат и сама Ксения в стильном темном сарафанчике, на другом - в светлом открытом и при свете дня купальнике. На последнем фото супруга Евгения откинула голову назад и всем своим видом показала, как же хорошо ей отдыхается в соленой водичке.

При этом Ксения Кошевая частично засветила свои бедра, ноги, живот и даже грудь.

Напомним, Квартал 95 угодил в громкий скандал из-за сериала «Папик»: Киев превратили в Россию.

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