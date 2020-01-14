Гимнастка и финалистка шоу "Танці з зірками 2019", Анна Ризатдинова, впечатлила смелостью, прыгнув с парашютом над Дубаи

Звезда ошарашила выходкой, решившись на смелый поступок, пишет Рoliteka.net с ссылкой на страничку в соцсети Ризатдиновой.

Так, Анна Ризатдинова прыгнула с инструктором на парашюте. Она показала нереальные фотографии в небе. На фото гимнастка кричит, разведя руками, а волосы ее треплют по лицу. Примечательно, что девушка летела вниз в обычной одежде: бриджах, кедах и футболке, а ее инструктор был в нужной пикировке: шлеме и костюме, которых не было у Анны.

Они летели над морем и пляжной полосой Дубаи.

«Нет ошибок - есть опыт ‼️"» – отметила она под фотоотчетом с прыжка.

В комментариях в соцсети фолловеры гимнастки начали восторгаться ее поступком. Ризатдинова сказала, что второй раз она прыгать не будет.

«Ничего себе 💥 крутышка», «Смелая», «Это нереально», «Главное, инструктор в шлеме 😂», «Супер, отличный опыт!!!», «Супер!!!! Анна круто👏!!!!!», «Вау, как круто😍😍», «Как все прошло? Понравилось? 🔝👍🏼», «Ого... вот это да», «Класно👍👏», «Ой, как шикарно 👍», «Поздравляю! Прыжок с парашютом - это масса эмоций. Драйв. Да еще и с такой высоты», «О боже как же это круто ✌️👏👏👏👏👏», «Шлем ⛑ забрать нужно было у мужика», «О боже как же это круто ✌️👏👏👏👏👏», – написали в соцсети.

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