Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе, пишет Politeka.

Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением. В этот раз счастливая Леся похвасталась новым образом.

Дело в том, что артистка посетила косметолога, во время записи роликов в разделе Стори Леся также рассказала о самой процедуре и даже порасспрашивала подробнее о ней у косметолога. После Никитюк показала себя в естественном виде и даже пошутила, что в показанных видео заметно, что ее грудь какая-то неестественная, будто у нее импланты. Чуть позже Никитюк отметила, что у нее все "свое" и силикона в ее груди нет.

Также ранее знаменитость похвасталась в разделе Стори образом, сделанным специально для съемок шоу "Кто против блондинок". А сегодня артистка показала небольшое видео, сделанное в приложении "Тик-Ток".

Никитюк примерила пикантный ярко-оранжевый костюм, состоящих из тонкой майки и обтягивающих лосин с белыми полосками по бокам. Так, артистка засветила не только похудевшую фигуру.

До этого Леся запостила целую серию фотографий из своих предыдущих путешествий в жаркие края.

Не исключением стало и новое фото в Инстаграм знаменитости. На нем Никитюк позирует на борту яхты в соблазнительном белом купальнике с пикантной шнуровкой по бокам. Судя по всему, на фото ведущая по-настоящему счастлива: она зажмурила глаза, а легкий ветерок развевает ее волосы.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде: "Я всем сочувствую...".

Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане: "Скучаю по...".