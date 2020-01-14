Умер Егор Михайлов, участник российской метал-группы Below The Sun

Он свел счета с жизнью в возрасте 29 лет, наложив на себя руки прямо на репетиционной площадке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу коллектива в социально сети «ВКонтакте» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Церемония прощания с артистом состоялась 8 января в Красноярске.

«Друзья, не стало нашего общего друга, гитариста Егора. Это невероятная потеря, сегодня мы все словно осиротели...», – написали в сети коллеги Михайлова.

Как пишет Telegram-канал «Борус», друзья Михайлова поделились, что гитарист покончил с собой на репетиционной точке. Он не оставил предсмертных записок. Родственники погибшего заявили, что это была его вторая попытка суицида.

Группа еще перед смертью Михайлова собиралась дать концертный тур по городам Европы.

В комментариях «Вконтакте» многие написали соболезнования и рассказали, каким человеком был Михайлов.

« Ребята, очень всех прошу, не надо писать лишних вопросов. Уже не имеет смысла как это случилось и почему.. вам от этого легче не станет. просто слушайте музыку Егора, вспоминайте его крутые выступления и несите добрую память о нем сквозь года. Наш братишка это заслужил.... берегите себя", " Спасибо тебе и низкий поклон, Егор... за знакомство с тобой, группой...за ту Прекрасную музыку...котрая будет теперь жить вечно! И что бы ТАМ тебе было хорошо..", - пишут в сети.

Коллектив Below The Sun начал свою деятельность в Красноярске в 2012 году. На их счету два студийных альбома, последний вышел в 2017 году. В декабре они дали большой концерт в России. В планах группы было начать давать концерты за границей.

Напомним, что известный российский музыкант Юрий Абрамов ушел из жизни при трагических обстоятельствах. О трагедии на своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщил создатель и лидер коллектива «140 ударов в минуту» Сергей Конев.

По его словам, бывший бэк-вокалист популярной группы Юрий Абрамов скончался в реанимации после операции.

Напомним, кумир молодежи внезапно умер, врачи оказались бессильны: "его песни любили во всем мире".

Как сообщала Politeka, внезапно умер популярный музыкант, Snoop Dogg сообщил о страшной трагедии.

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