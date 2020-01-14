Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина поделилась новыми фото на фоне искусственной Луны

Боярская в этот раз выбралась на крышу одного из питерских домов, где присела на фигуру Луны. В этот раз Екатерина была в курточке, сапогах на приличной платформе с каблуком, а также лосинах, скорее всего. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Принцесса на луне))))", "Бомба","Красотка", "Красивая очень, скучаю", "Красивый лунатик".

Ранее мы сообщали, что соблазнительная внучка Боярского еле удержала большой размер в купальнике.

Екатерина в этот раз позировала в черном купальнике, который подчеркнул пышные формы внучки Боярского, ведь у нее они шестого размера. На фото девушки видны волны океана.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"Красотка", "От тебя веет светом и позитивом", "Красавица - Екатерина Боярская !!! Девушка из знатного рода !!!!!!!!!", "Катюшка, красавица. Бесподобна!", "Очаровательная девушка!", "Как всегда восхитительна!!!", "Очень крутое фото, все четыре стихии :земля, вода, воздух и Катюша Солнышко, потому что стрельцы они огненной стихии, то есть стихии Звезды! Желаю чаще такой лучезарной улыбкой сиять и нас своим позитивом хоть чуть-чуть согревать".

Сообщалось, что внучка Боярского сверкнула пышными достоинствами в тоненьком платье.

Так, некоторое время назад Екатерина опубликовала фото, на котором она позирует в легком мини-платье с крупными звездами.

Образ красотки завершил яркий маникюр и аксессуары.

Екатерина распустила волосы и, будто попыталась закинуть их за ухо. Девушка дарила улыбку, смотря в сторону. По всей видимости, внучка Боярского позировала на мосту.

Стоит отметить, что наряд выгодно подчеркнул пышный бюст девушки и тонкую талию.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского засветила внушительные формы

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