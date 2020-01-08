Внучка легендарного актера Михаила Боярского Екатерина показала фото с отдыха

На снимке Екатерина позирует на деревянном полу, а сзади можно увидеть волны моря. Боярская показалась в этот раз в одном купальнике. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"Сказочная девушка!!!", "Ты звезда", "Екатерина Вы как всегда прекрасны! С прошедшими Вас праздниками", "Милая красивая девушка", "Где ваш мушкетёр, ну хотя бы гвардеец?", "Как Афродита из пены возникла", "Замечательного отдыха, Вам, Катерина !!!!!!", "Ох охо аж дыхание еле перевожу от твоей божественной красоты".

Ранее мы сообщали, что пышногрудая внучка Боярского потрясла своим достоинством перед Галкиным.

Внучка легендарного актера Михаила Боярского Екатерина показала отрезок видео, где она с отцом и дедушкой общается с российским телеведущим Максимом Галкиным.

На видео Екатерина, скорее всего, в черном боди. Также можно заметить самого Михаила Боярского, а также отца девушки - Сергея. Дедушка пришел в любимой шляпе, а отец в костюме. Внучка рассказала, что ее дразнили в школе "Тысяча чертей" и спрашивали "Почему не в шляпе?" из-за дедушки.

"А как вы считаете, на кого я похожа больше? На тётю, бабушку или дедушку?)", - написала под видео Катерина.

Сообщалось, что внучка Боярского едва втиснула шестой размер бюста в купальник.

Внучка известного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала идеальные формы в купальнике.

"Today", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Екатерина стоит в одном халате и купальнике, демонстрируя аппетитные формы. На это обратили внимание и поклонники девушки.

"Огонь", "Катька, слишком сочно", "Это уже слишком, Катя. Нельзя быть такой горячей", "шикарная девушка", "вот это идеальные формы!", - пишут они.

Напомним, внучка Боярского сверкнула пышными достоинствами в тонком платье

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