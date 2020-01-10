Внучка известного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала жаркое фото в одной майке

На снимке Катя позирует в одной майке. Фото сделано довольно крупным планом, ведь можно легко оценить пышную грудь внучки Боярского. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"MTV - любимый канал детства, обожала смотреть клипы больше, чем мультики", - написала Катерина.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимком:

"Топ модель", Шикарно", "Красотка", "Ты очень сногсшибательная", "Ух, бомба", "Ты прелесть. Самая обаятельная и привлекательная", "Годный мерч", "Почему ты прячешь себя?", "Мечта просто".

Ранее мы сообщали, что пышногрудая внучка Боярского показала, как нужно расслабляться.

Так на новом опубликованном фото, девушка сидит в кафешке, в руках у нее, похоже, фруктовый коктейль или смузи, она в актуального в этом сезоне цвета водолазке, улыбается и смотрит прямо в объектив камеры.

Фото получилось атмосферным, "теплым", новогодним-рождественским и даже немного романтичным. Интересно, с кем же именно отдыхала внучка Михаила Боярского...

Как бы там не было, снимок пришелся по вкусу подписчиками Екатерины - те в комментариях отметили, что девушка становится все краше и краше с каждым днем.

Сообщалось, что пышногрудая внучка Боярского потрясла своим богатством на камеру.

Так на новом опубликованном Екатериной видео, оформленном, в популярном сейчас несколько ретро-стиле, а-ля "камера из 90-х", фигуристая красавица прогулялась в коротеньком платице.

Екатерина всячески кокетничала на камеру со взъерошенными волосами. Фигуристая блондинка то отдалялась, то приближалась к ней, улыбаясь:

«Вперед 2020 (и знак волшебной феи рядом)», - подписала кадры Екатерина.

Напомним, грудастая внучка Боярского еле удержала свое богатство в купальнике

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