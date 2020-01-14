Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала идеальные формы в одной рубашке
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.
«Из всех комментариев я заметила только один такой. И что я вам скажу? Это же правда, а я люблю правду. Зима и возраст дают о себе знать, но мы вступаем в 2020 с миссией вернуть свое тело обратно», - говорится в сообщении.
Позже Горовая призналась, что не стесняется своих форм, поскольку у нее нет комплексов.
Озорная Никитюк сняла с себя все и устроила пляски перед зеркалом: даже Яма не устоит
Мама Верки Сердючки поразила внешностью без грима и костюмов: "Совсем другой человек!"
Кароль осталась без штанов ради пикантной фотосессии на полу: "Теперь стыдно в глаза смотреть"
Молодая "любовница" Меладзе расставила длинные ноги у окна: "Достойна созерцания"
Уточним, что снимки девушка разместила в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли высказаться об идеальных формах кумира.
Как сообщалось ранее, 21-летняя приемная дочь украинского рэпера Потапа, Наташа Горовая, показала как проводит время в Калифорнии в США.
В своем микроблоге в Инстаграм девушка выложила несколько снимков, на которых она предстала в восхитительном образе. На ней расстегнутое пальто бежевого цвета длиной до середины икры, тонкий свитер серого цвета и длинная юбка с цветочным принтом светлых тонов свободного кроя.
Наташа позирует рядом со старым телефоном, висящим на стене. Девушка делает вид, что звонит кому-то. Кому - выяснилось в подписи к кадрам.
"Хотела позвонить своему любимому, но почему-то не смогла дозвониться. А потом вспомнила что его нет 🥰", - поделилась дочь рэпера своей бедой.
Напомним, дочь Потапа ошарашила смелым образом на высоких каблуках
А еще Politeka писала, что Потап внезапно заговорил о расставании с Каменских
Также Politeka сообщала, что дочь Потапа ошеломила признанием в одном платье