Девушка призналась, что не стесняется своих форм

Приемная дочь украинского продюсера Потапа Наталья Горовая показала идеальные формы в одной рубашке

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Из всех комментариев я заметила только один такой. И что я вам скажу? Это же правда, а я люблю правду. Зима и возраст дают о себе знать, но мы вступаем в 2020 с миссией вернуть свое тело обратно», - говорится в сообщении.

Позже Горовая призналась, что не стесняется своих форм, поскольку у нее нет комплексов.

Уточним, что снимки девушка разместила в Сторис, поэтому ее поклонники не смогли высказаться об идеальных формах кумира.

Как сообщалось ранее, 21-летняя приемная дочь украинского рэпера Потапа, Наташа Горовая, показала как проводит время в Калифорнии в США.

В своем микроблоге в Инстаграм девушка выложила несколько снимков, на которых она предстала в восхитительном образе. На ней расстегнутое пальто бежевого цвета длиной до середины икры, тонкий свитер серого цвета и длинная юбка с цветочным принтом светлых тонов свободного кроя.

Наташа позирует рядом со старым телефоном, висящим на стене. Девушка делает вид, что звонит кому-то. Кому - выяснилось в подписи к кадрам.

"Хотела позвонить своему любимому, но почему-то не смогла дозвониться. А потом вспомнила что его нет 🥰", - поделилась дочь рэпера своей бедой.

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