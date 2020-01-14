Известная украинская певица Надя Дорофеева, солистка группы Время и Стекло, поделилась фото с отдыха, где она с Ксенией Бородиной

На снимке Надя позирует в закрытом купальником, а также белой рубашке. Рядом в профиль стоит Ксения Бородина, российская телеведущая, которая позирует в черной одежде и подвязанной рубашкой на поясе. Стоит отметить, что купальник у Дорофеевой оказался очень тесным и пикантные места снизу прямо выпирают. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вот уже 4 года свой отпуск мы проводим вместе с Ксенией Бородиной . На её странице топ 7 фактов про наши путешествия, среди которых 1 факт - не правда и нужно угадать какой именно). Ну а на моей - фото, заряженное на лайки, share, репосты и все эти вещи", - написала Надя под фото.

Фанаты не смогли комментировать фото, как как функцию такую Дорофеева убрала. Но успели поставить более 130 тысяч лайков.

Ранее мы сообщали, что Дорофеева в розовом купальнике посветила "орешком" на пляже.

Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет яркий кадр, показав, как развлекается в стильном образе

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя жарком наряде.

Так, Надя порадовала поклонников новыми кадрами с отдыха. На новом фото звезда показала, как она позирует на пляже на фоне пальмы в ярком розовом купальнике с высокими вырезами. Такой дизайн купальника подчеркивает упругую пятую точку Нади и ее длинные стройные ноги.

Сообщалось, что Дорофеева показала жаркие формы в пикантной позе, кадры взорвали сеть.

На снимке Дорофеева присела на корточки на приличных каблуках. Можно заметить колготы в сеточку на Наде, гетры и кашемировый свитер. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ценить и радоваться каждому дню. 2020 - будь хорошим", - написала Дорофеева под фото.

Напомним, Дорофеева в смелом наряде устроила настоящую жару

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