Внучка самой Софии Ротару Соня из просто рослого подростка превратилась в настоящую красавицу

Соня Евдокименко много путешествует и часто радует соих поклонников в сети яркими кадрами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.

Так на новом опубликованном фото эффектная блондинка-красавица предстала перед публикой в соцсети в черной куртке из, скорее всего, тканевого лакового покрытия. Соня предпочитает сдержанный макияж, простую стильную укладку.

В этот раз девушка поделилась фото в машине - типичное сэлфи очень понравилось ее подписчикам, они пишут, что Соня "невероятно красивая девушка", и также о том, что тот факт, что молодая девушка "не торгует" своими пикантными снимками или слишком откровенными в сети, как это делает большинство знаменитостей, тем более молодых, таких, как Евдокименко - не может не радовать. А также отмечают ее открытость и небоязнь показать себя вблизи, такой, какая она есть - при минимуме макияжа в том числе.

Напомним также, внучка известнейшей певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко опубликовала фото, на котором позирует в стильном спортивном наряде и показала любовь к исконно украиской традиции.

Так на новых опубликованный кадрах со сториз девушка показала, ка прогуливается в холодном Нью-Йорке, а также собирается обедать - на столе был апеетитный борщ с пампушками. А после, видимо, точенная Соня решили позганять калории от сытного блюда в спортзале.

Артиска показала, в частности, с последней локации весьма откровенное фото - она в черном спортивном костюме расставила ноги и сделала сэлфи у зеркала. Но, справедливости ради стоит отметить, что девушка лишнего кадрами не засветила - у нее по большей части все снимки приличные, стильные.

Напомним и том, что недавно девушка предстала в спортивном облегающем костюме с открытым животом. Чтобы не замерзнуть, девушка накинула красный короткий пуховик, чем сделала яркий акцент в своем образе.

«Стретчинг перед боксом этим утром», – подписала она снимки, намекая о своих планах на субботнее утро.

Отметим, что на фото девушка выглядит максимально натурально, ведь для фотосессии она не пользовалась макияжем и даже не укладывала волосы. Можно допустить, что эти снимки вышли случайными, по дороге на тренировку.

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