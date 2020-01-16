Участница ВИА Гра Ольга Меганская показала провокационное фото

Певица позировала в черном белье перед зеркалом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram «черненькой» из ВИА Гры.

Девушка показала типичное сэлфи у зеркала – на ней черный боди, белую рубаху, которая была поверх белья - артистка спустила с плеча, волосы изящная красавица распустила и стала вокалстка у зеркала таким образом, что прижала свои выдающиеся объемы рукой - таким образом придав размерам груди еще большей выпуклости и формы.

Ольга, к слову, не так часто публикует в сети откровенные фото, но когда кадры с пикантным окрасом все же появляются у нее на странице в соцсети - они всегда вызывают бурю эмоций, поклонники пишут, что у нее не фигура, а "чистый кайф", что она просто "божественной красоты дама" и тому подобное.

Ранее сообщалось о том, что на новом профессиональном снимке экс-ВИА Гра Миша Романова предстала в вечернем платье.

Девушка стала «Февралем»-обложкой известного календаря от мужского глянца на будущий год. На авторском фотоснимке пышногрудая красавица искусно изогнулась, сидя на ретро-авто. Волосы Мише уложили классической волной – прическа очень идет фигуристой блондинке, знаменитость также примерила на себя блестящее во всех смыслах этого слова платье – особой пикантности наряду придала зона декольте.

На стройных ножках знаменитости красуются туфли на шпильке в цвет наряда, девушка уверенно смотрит в камеру, на ее ноготках виден также ярко красный лак:

«…Кто из вас родился в феврале, признавайтесь?😏», - спросила звездная красавица у своих поклонников в сети. Стоит ли говорить, что множество ответов, в основном, «воспевали» красоту артистки.

Напомним, Меладзе похвастался фото с женой и нарвался на критику.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА ГРУ, осталась только одна.

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