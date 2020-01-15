Олимпийская чемпионка Татьяна Навка показалась фанатам в сексуальном платье с очень глубоким разрезом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне жена влиятельного помощника Владимира Путина Дмитрия Пескова, поздравила фанатов со Старым Новым годом.

Поздравление она сопроводила пикантным фотоснимком, на котором позирует в элегантным платье с очень глубоким разрезом. Отсутствие лифчика придает образу дополнительный эротизм.

«С учетом того, что обычно работаю все новогодние праздники, второй Новый год люблю так же, как и первый! Поэтому, дорогие мои, с праздником! Пусть в ваших семьях и домах царят любовь, понимание, благополучие! А главное — хочу пожелать всем найти свой баланс и жить в гармонии с собой», — подписала кадр Татьяна.

Подписчики в соцсетях ответили взаимными поздравлениями. Но нашлись и те, кого возмутил излишне сексуальный образ Навки. «А грудь трудно прикрыть?»; «Татьяна, в связи с положением вашего супруга, будьте, пожалуйста, скромнее, вы замужем не за Башаровым», — писали в комментариях.

Спортсменка проигнорировала негативные отзывы. В СМИ сообщают о ее крайней занятости. Даже ее муж, влиятельный помощник Путина Дмитрий Песков жаловался, что редко видит жену.