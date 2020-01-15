Анастасия Волочкова подразнила поклонников пикантными кадрами
Звезда российского балета отправилась на отдых и покрасовалась практически раздетой у бассейна. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.
В этот раз Анастасия Волочкова сфотографировалась демонстрируя свой фирменный шпагат. В розовом раздельном купальнике звезда сети выпятила все свои женские "прелести". Расставив ноги, она еще игриво улыбнулась, белокурую голову артистки украсила ковбойская шляпа.
Выставив напоказ свои длинные ноги, бедра, живот и грудь, балерина прорекламировала одежду и, как обычно, свою "прекрасную", необремененную предрассудками и "злостью" жизнь:
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«Такой купальник …🌺😉 И шпагат в нем краше и интереснее в таких пейзажах апартаментов..😊», - оставила она подпись под фото.
Ранее Анастасия купалась в темных очках, обращаясь к подписчикам.
Звезда похвасталась отдыхом в Таиланде, рассказывая, что хорошо проводит время с большой компанией.
Также артистка затронула тему мужчину, с которым она сфотографировалась. По словам Волочковой, люди, которые строят догадки и "проводят расследования" о том, кто ее жених - "недалекие".
Артистка призналась, что она раскроет имя любимого тоько тогда, когда сама захочет.
В конце Анастасия сказала - пусть люди и дальше пишут ей гадости, но не переходя границу благоразумия.
"Привет из Таиланда. Люди, не переходите границы благоразумия.. Это не красит. Многим, кому неймется, хочется сказать: Живите своей жизнью, а не моей.. Хотя, моя, конечно, ярче и интереснее😉😊🌺👍💃", - добавила в посте звезда.
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