Экс-участница ВИА Гра Миша Романова показала свою женственную фигуру

На новых, вероятно, любительских кадрах видны стройные ножки артистки и не только. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сцены.

Звездная исполнительница предстала в ярком розовом сарафане или удлиненном платье с вертикальным разрезом. Глубокое декольте, лучезарная улыбка и игривое настроение Миши - кадры получились просто головокружительными:

«Рай создан по образу и подобию Маврикия», так писал Марк Твен. Невозможно с ним не согласиться 😻», - подписала певица фото.

Сейчас артистка отдыхает на солнечном Маврикии, она ранее публиковала фото в купальнике с отдыха, но даже более откровенный снимок не вызвал у публики такого восторга, как жизнеутверждающие кадры в ярком наряде.

Ранее сообщалось о том, что на своем новом профессиональном снимке артистка предстала в белье.

На черно-белом кадре Миша Романова сидит у зеркала, вероятно, в гримерке, она кисточкой для нанесения макияжа проводит по нижней части лица. Из одежды на ней темный бра – практически вся, за исключением самых пикантных ее частей, грудь артистки видна.

Волосы уложены волной, на лице присутствует видимый макияж - скорее всего, вечерний. Женщина решила поговорить со своими подписчиками о красоте:

«Конечно, каждой из нас хочется быть красивой: всегда или на важном свидании, для всех окружающих или для кого-то одного единственного. Но кто может определить критерии, если красота - это субъективное понятие и зависит оно от восприятия», - пишет артистка под фото.

Напомним, экс-звезда «ВИА Гры» родила ребенка на 10-м месяце беременности: «Маленькая принцесса», фото

Как сообщала Politeka, экс-звезда «ВИА Гры» решилась на откровенное признание

Также Politeka писала, что изможденная экс-звезда «ВИА Гры» показала фото во время родов: «Болезненный опыт»