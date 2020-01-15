Экс-участница ВИА Гра Миша Романова показала свою женственную фигуру
На новых, вероятно, любительских кадрах видны стройные ножки артистки и не только. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды сцены.
Звездная исполнительница предстала в ярком розовом сарафане или удлиненном платье с вертикальным разрезом. Глубокое декольте, лучезарная улыбка и игривое настроение Миши - кадры получились просто головокружительными:
«Рай создан по образу и подобию Маврикия», так писал Марк Твен. Невозможно с ним не согласиться 😻», - подписала певица фото.
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Сейчас артистка отдыхает на солнечном Маврикии, она ранее публиковала фото в купальнике с отдыха, но даже более откровенный снимок не вызвал у публики такого восторга, как жизнеутверждающие кадры в ярком наряде.
Ранее сообщалось о том, что на своем новом профессиональном снимке артистка предстала в белье.
На черно-белом кадре Миша Романова сидит у зеркала, вероятно, в гримерке, она кисточкой для нанесения макияжа проводит по нижней части лица. Из одежды на ней темный бра – практически вся, за исключением самых пикантных ее частей, грудь артистки видна.
Волосы уложены волной, на лице присутствует видимый макияж - скорее всего, вечерний. Женщина решила поговорить со своими подписчиками о красоте:
«Конечно, каждой из нас хочется быть красивой: всегда или на важном свидании, для всех окружающих или для кого-то одного единственного. Но кто может определить критерии, если красота - это субъективное понятие и зависит оно от восприятия», - пишет артистка под фото.
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