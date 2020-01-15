Скандальная телеведущая Дана Борисова опубликовала серию откровенных фотографий

Как сообщает Politeka.net, российская звезда Дана Борисова опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram. Все фото сделаны в реабилитационном центре в Самуи, где артистка проходила реабилитацию после наркотической зависимости.

Ведущая выложила серию фото в купальнике, а также в нарядах, в которых, вероятнее всего, она встречала Новый год. В своих постах она рассказала подписчикам, что завершает работу над своей книгой, которая появится в книжных магазинах в марте. А также поделилась новостью о том, что снова общается со своей дочкой.

Отметим, что некоторые фанаты Борисовой раскритиковали ее за чрезмерную пластику.

«Дана, Вы молоды и прекрасны были до того, как сделали себе эти монгольские скулы. Зачем себя портить, следуя дурацким веяниям моды. Еще и Вика Цыганова себе их сделала. Теперь у нее почему то один глаз меньше другого стал. Кстати у Вас тоже», - отметила одна из подписчиц.

Но нашлись и те, кто поддержал женщину. Одна из подписчиц написала: «Мне очень нравится, как сделано лицо. Но думаю больше не нужно, будет перетянуто. А так конечно... Данка ты обалденная красотка. Никогда бы не поверила, что тебе больше сорока лет».

Кроме этого, поклонники выразили слова поддержки ведущей, которая после череды скандалов возобновила отношения со своей дочерью-подростком.

«Дана, выглядите прекрасно! И почему-то к вам отношение очень позитивное. Жаль вас из-за ваших проблем. Надеюсь, вы сумеете окончательно вылезти из них. Видно, что вы человек добрый, и не самовлюбленный. В отличии от Волочковой - она тоже зависимая, и с дочкой проблемы, но так противно на нее смотреть - столько в ней злобы и самолюбования», - написала одна из подписчиц.

Напомним, что Дана Борисова изменилась до неузнаваемости после скандала с дочерью.

Ранее Politeka сообщала, что известная ведущая после избиения помирилась с дочкой.

А еще Politeka писала, что Дана Борисова набросилась на дочь из-за наркотиков.